穆雷黯然退役‧澳网将成生涯最终战 “我还能打，但已不是我能享受网球的级别。”穆雷表示，“伤痛令我无法享受训练或比赛或任何令我深爱网球的一切事物，即使穿鞋袜时都觉得疼痛不已。”

因饱受髋伤困扰，英国前网球男单世界第一穆雷黯然宣布退役，澳网将成其生涯最终战。（图：法新社）

（墨尔本11日路透电）因备受髋部伤势困扰，英国前世界第一网球男单选手穆雷周五于发布会上宣布，下周点燃战火的澳洲网球公开赛将成为其网球职业生涯最终战。

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长期备受伤病困扰

穆雷近年与髋伤形影不离，于2017年末便因此伤退出美网，随后他也于2018年1月进行手术治疗，导致去年仅出战4项公开赛，世界排名也从最高的第1名，滑落至现在的第230名。前2周穆雷参加布里斯班国际网球赛，最终在第2轮便遭后来挺进决赛的俄罗斯新星梅维德夫打败淘汰，昨日也在澳网练习赛中不敌世界第一的佐科维治。

穆雷指出，自己本希望坚持至温网，并在自家球迷前荣休，但伤痛令他无法保证自己能忍痛打多4或5个月。

不再享受网球

“我还能打，但已不是我能享受网球的级别。”穆雷表示，“伤痛令我无法享受训练或比赛或任何令我深爱网球的一切事物，即使穿鞋袜时都觉得疼痛不已。”

穆雷透露，为了让自己未来能有更好的生活素质，他将再度进行手术治疗。

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创造英国历史

跻身当代四大天王

穆雷生涯战绩辉煌，与佐科维治、纳达尔及费德勒并列当代网球男单“四大天王”，11度参战大满贯决赛，并于2012年美网、2013年与2016年温网夺冠，同时也是澳网5亚王以及法网2016年亚军。当中穆雷为公开赛时代首位英国籍温网冠军，同时于2016年成为首位网球男单世界第1英国球员，同年囊获大满贯冠军、ATP男网年终总决赛冠军、奥运网球男单金牌和至少1座大师赛冠军，为历史首举。

穆雷将于下周一澳网首圈对阵刚夺下卡塔尔网球公开赛的西班牙22号种子阿古特，这场也将可能成为前者生涯最后1场比赛。