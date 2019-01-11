算命 ‧ 算出致胜未来？ 对于充满神秘感的命理术数，有者认定为迷信，命运应掌握在自己手中，但与此同时却有人当成是一种提醒，来趋吉避凶。

算命后，廖敏登最大变化是学会平常心看待事情，不再过于执着。（图：星洲日报）

人的一生总有跨不过的关卡，无法释怀的时刻，当下不了决定，彷徨无助之时，算命成为人们寻找答案的方法之一，期盼获高人指点，指明方向。

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对于充满神秘感的命理术数，有者认定为迷信，命运应掌握在自己手中，但与此同时却有人当成是一种提醒，来趋吉避凶。

廖敏登 ● 与算命结缘

廖敏登之所以接触玄学命理，皆起始于好奇心，他回想起约小学三四年级时，有位算命师刚好来到家里的情景。

“以前有些算命师会挨家挨户找人算命，大部份先看面相，赠予几句，当时我很感兴趣想听，但因父亲不相信，所以没给他算，却挑起我的好奇心，觉得真有这么厉害？”

长大后，每逢传统节日，只要在庙会看见算命档口，他都趋前询问，观察对方如何算命，期待从他们口中听见自己的人生故事。

“庙会里的算命师通常象征性收一封红包而已，以面相和手相居多，也有用弹珠或扑克牌来占卜，不过他们的劝解较表面，像别跟父母顶嘴、小心开车、勿夜归之类，对人生没多大影响。”

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他曾通过网络认识一位有二三十年经验的牌卦占卜师，截至今时今日，当面对难题，依然找他解答，“占卜仅协助解决短期困惑，而算命属长期，能看出一生人的命运，重点不同。”

当初找这位占卜师是因为，他碰见脏东西，“牌还没翻开，他第一句话就说出问题所在，还指给我看脏东西在我后面，跟着我来，他说基于时运太低才惹到，所以教我化解方法，过后运程变好许多。”

25岁那年，他和朋友共同创业，经营以桌游为主题的咖啡馆，从原本的平面设计，转为投入不熟悉的餐饮领域，后来因经验不足和管理不当，在短短几年间结束了营业。

创业失败后的一段空窗期，他得知表哥自学紫微斗数，在兴趣驱使之下，他找表哥学习、研究，渐渐接触到正统的算命师，除给他们批命，还正式加入研习命理知识的行列。

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“在这之前，我对自己命盘了解不深，都是透过阅读及跟表哥沟通，得到一些讯息，知道当初创业失败的原因是时机错误，厘清其中的前因后果。”

平常心看待，运程不好要调整心态

廖敏登曾算过八字和紫微斗数，结果跟想像无太大出入，符合他的行事作风，唯独不同师傅对某些事情拥有各自观点。

“有的说我适合创业，有的说不适合，唯一共同点是我事业心很重，要是别人阻止我创业，我是不听劝的，不管怎样都坚持去做。”

对于未来运程，也遇到类似情况，各有各说法，“只能等时间验证，但不可能坐着等它到来，还是要活在当下，尽力做好该做的事情。”

他说，有些人算命只挑自己想听的，不中听的则选择忘记，然后牢记着好的事情，等待他们发生。

“师傅给予建议后，要懂得过滤和消化，调整好心态，准备应对未来状况，不是说10年后有好运，就坐着等上天掉一笔钱下来给你，而是到时要把握机会，若之前无任何准备，怎么去掌握好运？”

算命后，他最大变化是学会平常心看待事情，不再过于执着，“我试过最倒霉时刻，同一天内什么事情都会发生，一大堆问题，麻木到只能笑脸接受，去面对。”

他说，该发生的终究会发生，意外无法控制，总不能悲观应对，心情不好，伤害的是自己，所以要调整心态。

“运程不佳时，只好加强自己。有些人可能因此自暴自弃，埋怨老天不公平，但解决不了问题。反而要积极面对，不调整心态，一直处于负能量状态，贵人要伸出援手也无法，还有要尽量低调，勿惹事。”

从过去起起落落的人生，他理解到每个过程都有因果存在，当别人处于高潮期，其实不只运势好，还拥有一定优点和实力，应放下身段，向对方学习。

“或许有的人平步青云，没尝试过失败，而有的人却是跌到谷底，再爬回上来。到过谷底，看见的风景肯定比平步青云来得多，承受力更强，当两人同时站在高峰，谁能站得更久？”

他认为，跨越低潮最重要是心态，没历经失败，怎能成功，自我放弃注定一世失败。所以就算命不好，心态也要摆正，而不是怨天尤人，要改变就从改变自己开始。

命运如剧本，未来自己做主

对廖敏登而言，命运如同剧本，视乎个人如何发展，“其实有很多条路可通向终点，你要怎样的剧本，完全取决于你，由性格决定。”

他坦承，改变性格的确有难度，但经历挫折后，也许就会做出调整，并不是本身愿意，而是受环境迫使。

“有起有落的人生才特别、美丽，全因视野不同，懂得调适自己。若一个人从未遭遇任何挫败，一定非常自信，有强大自尊心，绝不轻易改变个性。”

他说，算命就是为了趋吉避凶，当得知这个时机创业会失败，还执意去做，不就应验事情发生，所以要配合命盘做出改变。

尽管如此，他仍有固执一面，“就算听了算命师建议，我还是想企图扭转，不要依照原来剧本走，因我才是导演和主角，我想自导自演。”

不过他会先分析，认为有能力承担后果，方顺着自己想法做，“有些事情必须亲身经历，撞墙失败来换取经验，尽管有人提醒将会失败，但不尝试，错失当中过程，人生总缺少点什么，是种遗憾。”

周嘉仪●我命由我不由天

周嘉仪从小跟随母亲算命，每年年底都去询问一家人明年的运程，就连名字也是算出来的，“念书时候就问考试运，出社会后问工作适不适合，然后问财运、健康、人缘，还有要特别留意的事情。”

她说，要是听到好的，难免感到开心，若是坏的，也无需过于上心，认定将会发生，尽量避免即可，算命仅是给自己安心。

“算命师说我性格较火爆，脾气不太好，倔强、固执，难以听取别人意见，其实蛮准。他每年都告诉我脾气要改，不然影响运程，但改变性格很难。”

除此之外，算命师还告诫她，不宜早婚及跟年纪小过自己的男性结婚，原因是气势会压过另一半，影响对方发展，而且女尊男卑易产生争执，若真喜欢，就要尽量按住脾气，勿压制对方。

“我们三姐妹脾气都不太好，大姐拍拖时，脾气也一样，慢慢给姐夫改变。大姐夫比大姐年长3年，常跟她讲道理、分析情况，现在是我们四兄弟姐妹中，情商最高的。”

她说，大姐从跟丈夫相处的经验中发觉，每当她管制、不信任丈夫、争吵时，姐夫事业运会不顺，而放任他自由发展，情况则会相反，加上二姐丈夫小她一岁，还经常争执，造就事业平稳，仿佛验证算命师说法。

“算命师有叫我小心开车，可能会发生车祸，果真去年应验了，我的车给大罗里撞。他转换车道时，没看见我，就这样勾着我的车走了一段路，而且是司机座位方向。”

结果造成车身和油箱损坏，后面大镜更爆裂，庆幸的是人毫发无伤，“在别人眼中，看起来是挺严重的车祸，不过当下我没回过魂，不是在担心人身安全，反而关心那辆是公司车，不懂怎样向老板交代。”

周嘉仪相信我命由我不由天，命运掌握在自己手中。（图：星洲日报）

注重事业，不强求爱情

相比起爱情，26岁的周嘉仪更重视事业运程，“从小到大，我性格比较男性化，不玩娃娃、家家酒，反而收集模型枪。小时候志愿是当警察，长大后才转换方向，对金融方面感兴趣，还进行投资。”

她说，算命师曾告诉她，跟金相关的行业对她有利，建议可往这领域发展，而且事业将有一番成就。

“没记错的话，应该是到四十多岁，我的事业稳定，一帆风顺，还拥有高职位，生活无忧。但到目前为止，我也没什么感觉，可能是自己还没用功，要是不努力，也不可能实现。”

至于爱情方面，算命师曾说，她去年有桃花出现，后来的确有追求者，但时机不对。假如错过这段姻缘，要再等到三十多岁才有。

“我不强求爱情，就顺其自然，因为看过太多现实例子，觉得不要勉强。对我来说结了就分，我不太相信一生一世，也没太过渴望，所以通常不问，也不完全拒绝，只是没那么简单找到心灵相通的另一半。”

她对算命的看法是，可以相信，不过切勿着迷，当成意见参考就好，她更相信我命由我不由天，命运掌握在自己手中。

“太着迷不是一件好事，就像问事情成不成功，答案要是成功，就当作增强信心，不如愿的话，既然知道有阻碍，便想办法跨越，不要因此打退堂鼓，算命仅是预测。”

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