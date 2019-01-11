火车站‧德修女中‧峇登红树林‧市会展厅‧太平4地点将入遗 随著太平湖及电报博物院于去年10月被宪报为国家遗产后，太平还有4个被列入国家遗产的地点，即火车站、太平市议会展览厅、峇登红树林保育区及德修女中。

古色古香的太平市议会展览厅，也将被宪报为国家遗产。

（霹雳‧太平10日讯）随著太平湖及电报博物院于去年10月被宪报为国家遗产后，太平还有4个被列入国家遗产的地点，即火车站、太平市议会展览厅、峇登红树林保育区及德修女中。

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市会主席：已向当局申遗

太平市议会主席拿督阿都拉欣指出，市议会已向当局作出申遗的申请，相信不久后这4个地点便会被宪报为国家遗产。

阿都拉欣今日在太平湖畔出席保阁亚三区州议员廖泰义主持推介的“我爱太平”打卡景点仪式后指出，太平湖公园被宪报为国家自然遗产后，方圆200公尺内的建筑物的兴建及重修图测，必须获得国家遗产局的核准。

“依据国家遗产局的条规，公园周遭方圆200公尺内所有地段的建筑发展规格，将受到管制。”

廖泰义（右三）为《我爱太平》打卡景点开幕后，与市议会官员及市议员合摄。前排右起是廖皎韵、卡玛鲁查曼，右四是阿都拉欣。

他说，在这之前，峇登的雅依布拉欣古堡、霹雳图书馆、爱德华七世小学、马来清真堂、诸圣教堂、霹雳博物馆、太平监狱及拉律峇登及司南马县署被为列为国家遗产。

他较早致词时指出，太平湖公园占地64公顷，经有135年历史，是国内其中一座最多游客打卡的景点。

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“太平湖公园之前是锡矿，过后被发展成为公园，园内植有2500品种的树木，当中有75个品种源自国外，如白莲、青龙树、巴西坚果树及源自南美洲的雨树。”

他说，太平湖公园不仅是打卡景点，也是区域的绿肺，更是太城市的空气过虑器，全民都欢爱。

太平德修女中，是由天主教会所创办的中学。

具有超过百年历史的太平火车站，全国第一条铁路就是由此开始。

盼肩负保护公园使命

他表示，太平湖公园的景物不容受到破坏，同时应受到适当的管理及永续保存，因此希望社区群体可肩负保护公园的使命。

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他说，在公园管理方面，市议会也会采取执法行动，民众受促配合。

阿都拉欣指出，太平获选为2018年绿色旅游目的地百强永续景点，此外，荣获其他多个奖项。

廖泰义：太平湖公园将设更多打卡点

廖泰义致词时指出，太平湖公园将设有多个游客拍照打卡的热点，但地点尚未决定，目前当局正物色适当的地点。

他说，除了《我爱太平》，预料还会有《欢迎到来》、《早安》及太平湖的牌楼，也欢迎民众提出意见。