算命是为了寻找人生方向 当无法解开困惑之际，就算再不认命的人，难免也曾忍不住质问老天爷，命运究竟是否早已天注定？

李袁鸣认为，算命是为了寻找人生方向，虽无法保证大富大贵，不过至少开心度过一辈子。（图：星洲日报）

算命法五花八门，除了有批命类别的八字、紫微等，还有占卜类和相学类，每一种算命法仿佛都拥有窥视能力，给算命师一一揭开问命者的疑惑，协助解决难题。

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当无法解开困惑之际，就算再不认命的人，难免也曾忍不住质问老天爷，命运究竟是否早已天注定？

山、医、命、卜、相是重要的传统中华文化，其中命、卜和相又归类为术数，蕴藏着深厚的推算知识，为人们排忧解难。

“命就是批命的系统，然后到卜卦、占卜，而相则包括人相、风水、姓名学。以命来讲，最传统是八字算法，又称为子平术，目前市场上最流行的两种算命术，就是子平术和紫微斗数。”

风水命理师李袁鸣解释，其实所有批命系统都以八字为标准，“八字易学难精，后来的人可能发觉到，仅通过八字解析如此多讯息量有难度，才发明了十二宫排法的紫微斗数。

他说，八字讲述的就是人生，年月日时代表着人生轨迹，年是15岁之前的少年期；月令为青年期；日柱是中年期，而时间为老年期，相对紫微斗数也一样，十二宫中有官禄、子女、福德、财帛等。

“人们一生所关心的全部事物皆体现于命盘当中，命运轨迹就从这里延伸而来，可以说它是一幅人生地图。”

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除八字和紫微斗数，他透露，近年来坊间也流行起铁板神数，尤其是香港，“铁板神数同样要懂问命者八字，只是方程式不同，以算盘推算，再用参考书来对照算出来的号码，以此揭露讯息，是较为简单的算命术。”

至于占卜与命理的差别在于，命理能推算出之前发生的事情且预知未来，给予行动方向，而占卜则是针对眼前问题，提供解决方案，并无法论命。

“以前只有富裕人家记录生辰八字，所以算命的通常是有钱人，像农村小孩生了就算，不会记得出生日子，发明占卜术就是因为有太多不知道出生时辰的普通人，无法准确算命，只能通过占卜。”

他说，占卜的优点在于能精准测算当下事情，唯独无法预测未来，“一般上占卜是有时限的，通常仅能算未来3个月的事情，最多半年，当中同样隐藏很多讯息，准不准确视乎占卜师功力，经验越老到，解释得越精确。”

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相学方面，面相及风水都属此类别，他解释，面相的起源与占卜一样，皆因不是所有人都懂自己的生辰八字，所以唯有看面相。

“不同面貌特征会产生不同结果，像意志坚强的人能从眉毛看出，也有所谓的桃花眼，另外颧骨较高，如一把刀的女性，早期婚姻通常不佳，有怎样的八字就呈现怎样的面相。”

他认同整形的确能转变面相，但问题是并无法改变内在，“通常上唇薄下唇厚的人说话较刻薄，他当然可以整形，把嘴唇弄得匀称，不过性格会变吗？就算样貌好看了，好运也许就那几年，过后依然打回原型。”

男性问事业，女性重爱情

李袁鸣透露，随时代更迭，算命也变得越来越复杂，“古代人算命通常问题是，何时发达、会不会结婚、怀孕、另一半好不好，但如今疑问越来越多，小到今天吃什么，大到国家大事都可以算。”

他以做生意举例，以前只有简单买卖交易，现在不只融入科技元素，企业还能上市，所以算命也必须与时并进，而当中牵涉算命师本身经验。

“曾经有一位老板，因公司要上市来找我测算，当时他问我，你不熟悉上市程序，怎能算得清楚，当下提醒了我，就好像从未拍拖的人，教人家追求技巧，你相信吗？”

他说，现今算命师不只是算命师，更像是顾问，任何领域知识都要稍微涉猎，“比如投资地产，最近市场不景气，还叫人家投资，不是等于送人进火坑。”

因此，算命师除了拥有专业命理知识，亦要阅读报章和资讯来获知天下事，不单看命盘，还需配合大环境，提供客观建议。

另外，他也鲜少与问命者面对面交谈，多数是网络算命，“只要有生辰八字便可推算，基本上无需面谈也能算得准，照着命盘讲解就好。科技带给了我们方便，促成国际生意，只是风水依旧要到现场去看。”

根据以往算命经验，他发现，本地人依然是男性问事业，女性则注重爱情，“有经验的命理师，从命盘就能得知对方的困惑，因来问命的人内心一定有疑问，当下只关心某件事情。”

李袁鸣认为，算命类似心理学，当碰到烦恼，能从中获知方向，来采取应对行动，让整件事情转好，或做出人生安排。

“每个人都有七情六欲，逃不出特定命运模式，不管你信不信都好，但多数人不了解命运已注定，像只适合打工的人，却从事自由业，肯定发展不起来，相反也一样，全因性格导致。”

他说，算命是为了寻找人生方向，虽无法保证大富大贵，不过至少令事情进展顺利，找到合适自己的事物，开心度过一辈子，这也是人最基本的需求。

李袁鸣说，每个人都有固定的命运轨迹，无法改变，但过程可取决于自己。（图：星洲日报）

姻缘天注定，无法选择另一半

“我同样姓李，为什么我爷爷不是李嘉诚？很多人都想改变命运，我的结论是不能，真的注定了，就连我也没完全改变，每个人有本身固定的人生轨迹，但过程取决于你。”

李袁鸣以车款举例，灵鹿便是灵鹿，马赛地就是马赛地，有各自级别，不过开得顺不顺畅又是另外一回事。

“不管任何车型都有问题出现，所以要靠技师修理，命理师就是扮演着调整好人生过程的角色，也许你是一辆灵鹿，你改变不了车款，但能改装，让坐垫变得最好，坐得很舒服，是不是开心一点。”

他说，六亲天注定，父母、另一半和孩子是谁，抑或何时结婚，已有一套固定模式存在，然而无论任何算命系统，都难以算清财官，也就是事业和钱财，原因是当事人可以选择。

“工作类型太多，无法精准算出，但靠什么来赚钱却有固定模式，像记者用口才赚钱，也可以转到另一个靠嘴巴工作的单位，比如公关、新闻官等，财官可选择是较令人开心的部份，想追求多少，自行决定。”

此外，他透露，从命盘亦可推算出另一半，所以华人常说姻缘天注定，因老天爷已经安排好一个人给你。

“另一半对你影响是好是坏，无法选择，你的另一半是这种类型，不管找谁，结果都一样，或者说你会离婚，就是会离婚。”

他曾有一位女顾客的命盘显示，男人皆来破财，结果第一任及第二任丈夫都劫走她的钱，就连弟弟也向她借钱不还。

“这种命不建议结婚，但选择权在当事人身上，该发生的终究会发生，只能提早警觉，将损失降到最低，有准备好过没准备。”

没有比较，结局是否会不一样？

李袁鸣补充，尽管说命运已注定，却存在双胞胎出生时间一样，人生际遇各不相同的争议性问题，而他认为，这取决于环境。

“这是算命术暂时无法解答的疑惑，我曾遇过一对双胞胎兄弟，父亲有上亿身家，不懂为什么，哥哥先天占有优势，成绩好、运动好，异性缘也好，弟弟不管怎样都追不上。”

为选出合适的家族继承人，父亲对他们进行训练，间接使他们处于竞争状态，“这样肯定出问题，因为最终会产生胜者和败者，就像炼蛊一样，放两条蛇或蜈蚣在里面打架，一定有一个受伤。”

长大后，他们在同一家公司工作，后来父亲发现弟弟的管理方式不切实际，决定家业由哥哥继承，给了弟弟约三分之一财产，便把他踢出局。

“他们一样有钱，好的有上亿，较差那个也有过千万，但假设父亲并无比较他们，两人心态都好，可能不会造就如此结果。”

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