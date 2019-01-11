塔罗牌 ‧ 疗愈内心改变结果 塔罗牌被视为占卜工具，许多人利用它来获知事情的发展结局，但对能量疗愈师叶炜伦而言，它更应该用于探索内心世界，得知前因，从而改变自己，避免陷入永无止境的循环当中。

叶炜伦说，塔罗牌的占卜能力并不是源自于牌本身有神秘力量，而是与抽牌人所散发出来的能量有所关联。（图：星洲日报）

图形各异的塔罗牌隐藏着人性特质与情绪，透过不同牌阵，来解读抽牌者的状态，并预测结果。

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塔罗牌被视为占卜工具，许多人利用它来获知事情的发展结局，但对能量疗愈师叶炜伦而言，它更应该用于探索内心世界，得知前因，从而改变自己，避免陷入永无止境的循环当中。

“著名心理学家荣格提倡原型，意思是在社会中，每个人身体里都存有原型，拥有多重性格，包括男性、女性、小孩等特征，并分类成12种不同的人形。”

能量疗愈师叶炜伦解释，当把这些人形套入塔罗牌里，就变成能从中发现抽牌者的个性、目前的状况、恐惧的事物等，进而造就什么结果，也是为何塔罗牌触动人心的原因。

他说，塔罗牌共有78张，其中有22张大牌及56张小牌，而大牌以人生价值观为主，从0号到21号走完一趟，就是一个人生历程，称为愚者的精神之旅，亦是一生、一年、一个月、一天或一秒钟内发生的某些事情。

“不可能有人没经历过家庭、爱情关系，到本身的希望、恐惧或害怕，甚至是失去、放下，所有这种精神层面跟肉体层面的状况，每个人都曾遇见。”

至于塔罗牌的占卜能力，并不是源自于牌本身有神秘力量，而是与抽牌人所散发出来的能量有所关联。

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“很多人误会说，我可以跟塔罗牌对话或我拥有神秘力量，让牌透露秘密，其实并不是，牌只是工具，是因为我跟对方沟通的能量，或他提供了我讯息，透过这副牌说出他的故事。”

他说，选牌时牌面朝下，根本没机会看见是什么图形，所以只能单凭潜意识抽牌，靠直觉选择，直觉就是所谓的能量。

“当你不开心，散发着负能量，会跟不好的牌产生共鸣，抽中它，塔罗牌依据能量，解读你目前的状态，进而发展出怎样的结果，占卜的能力就是源自这样的方式。”

针对坊间流传的各种塔罗牌保养法，如睡前沟通、晒月亮等，他认为，仅是个人习惯或噱头，因人的心理很古怪，当告诉他这东西有魔法，便另眼相看。

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“塔罗牌只是一种占卜工具，不用念咒语，也不是精灵，不要为它加诸太多奇怪元素，当然有的人会设有仪式，像洗牌要洗7次或洗牌前先摸水晶，但可有可无。”

他透露，仪式存在的原因是为了使内心平静下来，当仪式越多，心越容易平静，专注力就更强，能量也更准确。

“仪式的目的是要让抽牌者进入状态，并无神秘色彩，每个塔罗牌占卜师都有自己的仪式，但对我来说，只要大家能集中精神即可。”

注重前因，而不是结果

在一般人眼中，塔罗牌的功用或许是占卜，但叶炜伦更倾向于视它为探讨自己内在层面的管道。

“每一位塔罗占卜师有不同做法，有的是非常占卜性质，以结果为导向；有的则注重疗愈，提供建议来改善，更像谘商。”

他说，塔罗占卜师就像是心理谘商师，占卜过程中，当事人会跟他们述说无法跟别人分享的经历，他们的工作就是用塔罗牌来开解当事人，借此疗愈他们。

“我称自己为能量治疗师是因为想疗愈别人的能量，而不是占卜，希望改变大家对塔罗牌的想法，它确实有占卜能力，但我更希望注重前因，而不是结果。”

原因是他认为，看牌原意是要给当事人知道即将发生的事情，该如何改变或阻止，若只注重结果，如同直接给对方下定论，当事者根本没尝试努力转变或负上任何责任。

“假设你的问题是，我想跟男朋友分手，可以吗？这是一种占卜，等同于把命运交托给塔罗牌。所谓的谘商就是，你跟男朋友出现了什么问题，该如何处理这段感情，你必须负责。”

命运，66.66%由自己掌控

叶炜伦相信天时地利人和，“天时无法改变，像父母是谁、哪里出生已固定，但可以改变地利，如环境、风水等，人和则是想法和态度，我们能决定跟谁交朋友，所以用数学来算的话，每一类别有33.33%，意思说有66.66%由自己掌控。”

他说，塔罗牌之所以能预测结果，是基于根据个性和一直以来的行为模式来判断，就像天气预测一样，当人们用相同方式对待某件事情，便会处于循环状态。

“像女生被家暴，离婚后进入另一段感情，依然被家暴，因为她不断以受害者身份出现，除非她做出变化，才有办法走出这种模式。塔罗牌好玩之处在于，能通过行动及时补救，更改占卜出来的结果。”

然而他发现，许多人却迫切想得到答案，被动地用塔罗牌来预测命运，不愿做66.66%的改变，只想靠塔罗牌帮他抉择，其实是种不健康的看牌方法。

至于塔罗牌的占卜期限，他透露，要视乎牌阵，一般可预测3个月至半年，甚至有一年的12月份牌阵。

“我不鼓励占卜一生运势，确实可以办到，但个性造就结果，看你本身愿不愿意改变，所以还是有时效性，建议可一至两个月占卜一次，跟进状况，因当事人需要一段时间消化，为自己寻找答案。”

叶炜伦用塔罗牌来探讨内在层面，更注重前因和改变，而不是占卜结果。（图：星洲日报）

命不好，就要学习调整心态

除塔罗牌，叶炜伦亦有研习八字和手面相，他认为，命已注定，但运可以转变，正如他说的天时地利人和，有66%机会增强或改变，多数人却选择认命。

“你命里注定能赚100万，而他赚1000，虽然你有能力得到，但没努力，天天跟朋友玩乐，就算拥有了，最后也会失去。尽管他知道财富不多，依然积极争取，于是充份获得这笔钱。”

而某些事情虽无法更改，却能将损伤减到最低，“今年可能遇上车祸，有血光之灾，结果可以是丧命，整辆车毁掉，也可以只是车被刮花，或有开刀几率。与其担心，不如先买保险，当事情发生便有后备。”

他说，算命其实是门统计学，既然流传了数千年，必然有其原因所在，用来防范最好不过。

“当不了解自己，如同不懂要从黑箱里抓出什么东西，会因此慌张。

知道要抓什么后，即使因抓蛇感到害怕，但起码不恐慌，还会防备，穿保护罩和戴手套。”

对他而言，算命是为了理解本身命格和运程走向，为未来准备。若只因好奇心驱使，大可不必算命，在无心理准备下，要是得知将遭遇磨难，因而沮丧、担忧就不好。

“当命没想像中好，就要学习调整心态，人不快乐是因为不满足和太多比较，如果了解自己只能装这么多的时候，便不会再去烦恼。像你拥有小杯子，不如人家一大桶，却能选择里面装蓝山咖啡，抑或三合一咖啡。”

叶炜伦认为，算命师的道德很重要，“我们不能直接告知问命者某些讯息，比如不能说没有爱情，这样等于判人家死刑，通常会委婉说，虽爱情缘份较浅薄，但能专注特定状况，不是一定没有。”

他解释，这是基于每一年份的生肖转换，带有加强或减弱某运程的影响，“有些人婚姻运出现在6岁，有的则在80岁，对他们来说没有意义，所以不能铁定说没有，只是时机在哪里。”

尽管算命能协助解决困惑，但他奉劝不宜迷信，“特别是学占卜的人，学会之后，每天为自己测算，把命运交付给塔罗牌，无法活出自己，反而沉迷在牌的世界里。”

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