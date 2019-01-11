猪光宝气过肥年庙会节目丰富‧20日来参加挥春赛 配合“2019己亥年猪光宝气过肥年”庙会而举行的第5届挥春公开赛，将于1月20日（星期日）早上10时在怡保斗母宫综合礼堂进行。

2019己亥年猪光宝气过肥年庙会挥春公开赛，欢迎大家踊跃参与。前排左起为谢征宁、庄庭亮、冯溍敏、邓启平。后左起梁景环、萧利华、庄御竹；右起是王景丰、叶国日。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保10日讯）配合“2019己亥年猪光宝气过肥年”庙会而举行的第5届挥春公开赛，将于1月20日（星期日）早上10时在怡保斗母宫综合礼堂进行。

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欢迎各族、各年龄层和对书法有兴趣的市民踊跃参与，一起感受春节的气息，同时提升书法水平、发扬中华艺术和传承传统文化。

这场挥春公开赛由霹雳州非伊斯兰事务局主催，星洲日报、怡保斗母宫、霹雳州书画联盟、怡保中华狮子会联办。

霹雳州非伊斯兰事务局事务官庄庭亮、星洲日报霹雳州业务促进部副经理冯溍敏、马来西亚国际现代书画联盟霹雳州联委会主席邓启平今日联合在新闻发布会上，公布挥春公开赛的详情。

出席者包括马来西亚国际现代书画联盟霹雳州联委会秘书庄御竹、财政萧利华、理事王景丰及叶国日、怡保中华狮子会会长谢征宁、前会长梁景环。

此次庙会将于1月18日（星期五）至20日（星期日）在怡保斗母宫盛大举行，入场免费，让大家逛庙会办年货，率先在金猪年讨个好彩头。

到时配合庙会举办的星洲新春展销会和民俗艺术展览，欢迎民众前来参观和选购年货。

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庄庭亮：支持中华文化活动

庄庭亮指出，霹雳州非伊斯兰事务局一直不遗余力举办中华文化活动，特别是配合庙会举行挥春公开赛，除了可增添庙会气氛和让节目更丰富，也期望可达到文化传承的目标。

他说，虽然非伊斯兰事务局专注于宗教活动，但同时对于推广文化活动也会给予支持。比赛提供一个平台，让书法爱好者大显身手。

他希望大家踊跃报名参加挥春比赛，同时籍此机会前往参与庙会精彩活动，共庆佳节。

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冯溍敏：致力传承文化

冯溍敏指出，星洲日报身为中文媒体，有责任去推广中华文化活动，以达到文化传承的目标，同时鼓励民众认识优秀的书法艺术。

她鼓励各族民众踊跃参与此次挥春公开赛，以便发扬和体会书法的文化精髓。

邓启平：不少友族学生报名

邓启平说，他们每年举办的挥春比赛都获得各族同胞和超过八旬的乐龄人士踊跃参与，今年更有不少友族学生报名参加。

他说，今年特别把中学组分为初中组（预备班至中三）和高中组（中四至大学先修班），以便参赛者可以在相同水平下进行比赛。

谢征宁：义卖春联筹款

谢征宁说，霹雳州书画联盟每年都义卖春联为怡保关怀癌症患者协会筹经费，今年怡保中华狮子会将协助推动此义举。义卖所得扣除经费的盈余将全数捐出。

“一套4张包含春联、斗方及横批的书法作品将在会场楼下义卖，楼上则有书法家即席挥毫，有意购买义卖作品者可客制化春联内容，包括以自己的名字或公司商号写成春联。”