陈丽群：1300单亲妈妈符资格·Care4U料3月前派发 森州行政议员陈丽群指出，森州政府配合爱心援助计划（e-Kasih）所推行的Care4U，经过有关部门审核，目前有1300名单亲妈妈符合资格，获得一年200令吉的援助金，预计在3月前派发。

陈丽群（左七）受邀见证芙蓉小贩同业公会，在芙蓉公市张挂新春贺年横幅；左八为管建方。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉10日讯）森州行政议员陈丽群指出，森州政府配合爱心援助计划（e-Kasih）所推行的Care4U，经过有关部门审核，目前有1300名单亲妈妈符合资格，获得一年200令吉的援助金，预计在3月前派发。

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她说，据州政府的拨款预算，每年能让4500名单亲妈妈享有这笔援助金，因此，州政府将继续开放申请，让更多人获得援助金。

“凡收入低于930令吉的单亲妈妈，都可以作出申请，有意者可到州政府大厦B座5楼的执行协调单位（ICU）进行申请手续。”

她补充，有关单位接获申请后，将逐一进行家访，确保援助金是协助到有需要的人，过去，援助金的申请非常踊跃，但一些已不符合资格者，如薪金增加、再婚等，将被取消资格。

她是今早出席见证芙蓉小贩同业公会张挂新春横幅时，这么指出。

她除了感谢公会的邀请，也赞扬公会不计较酬劳，给予州政府举办的活动配合及参与。

芙蓉小贩同业公会主席管建方说，迎接猪年的来临，公会共印制4面横幅，分别张挂在公市范围，让前来公市办年货的市民，能感受浓浓的新春气息。

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管建方：4新年横幅挂公市

他感谢数个赞助商，发挥取之社会，用之社会的精神，在经济低迷时，赞助制作横幅，至于其中一个横幅，出现天“逢”（蓬）错字，在与广告商讨论后，决定作出修改。

此外，他也呼吁国州议员协助公会，在公市范围内张挂红灯笼，可以不需要有灯源，志在提倡新春气氛。