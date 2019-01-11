清真寺理会主席：狗尸照摄于事件前．要求警方速还手机 新那旺薰衣草高原（LavenderHeights）清真寺理事会主席莫哈末阿斯纳要求警方尽快归还手机！

阿都拉欣（灰衣者）发言时不只替阿斯纳（蓝衣者）不值，还说若阿斯纳因这起“毒狗案”被捕，他和其他的居民愿意随对方一起入狱。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉10日讯）新那旺薰衣草高原（LavenderHeights）清真寺理事会主席莫哈末阿斯纳要求警方尽快归还手机！

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他声称，被警方“扣留”的手机里，虽存有一些犬只死亡的照片，但他强调这些照片摄于约3周前，即薰衣草高原爆出毒狗事件之前。

忧家人照片外泄

阿斯纳也“质疑”警方在调查过程中“没收”其手机的动机，他强调自己已给予警方高度配合，因此希望警方能立即或尽快归还手机。

“就因为有流浪狗死了，我的手机被拿走。我是10多家公司的董事，事件爆发以来的一周里，我的工作也受影响。”

他声称，手机里有很多家人的照片，若是妻子和孩子照片外泄，将对一家人带来影响。

“我也希望执法单位不要提控我，不要为了堵住一些人针对狗只相关事件的批评，就提控我。”

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阿斯纳也质疑，为什么就只有他一人被调查，而不是其他人。

指遭网民“肉搜”欠公平

警方、兽医局及市议会官员于昨晚9时30分到访该区，并针对毒狗事件，与当地居民进行对话。

阿斯纳发言时强调，自从疑似居民协会成员在手机应用程式WhatsApp谈论有关“毒狗大计”的对话内容，被截图上载网上及广传后，他不只被网民“肉搜”，还被标签为“杀狗凶手”。

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他说，针对截图的6万多次的分享，导致家人的照片也被肉搜广传，让他相当困扰，认为网民举动对他有欠公平。

居民多声援阿斯纳

这场对话会从晚上9时30分开始直到约12时才结束，出席的当地居民估计约有60人；芙蓉警区主任张福宝、森州兽医局局长妮克哈蜜达及市议会代表也都亲自出马。

会上，不少居民都积极发言，几乎都在声援阿斯纳，其中一人自称为内政部前秘书长拿督斯里阿都拉欣。

阿都拉欣发言时不只替阿斯纳不值，还说若阿斯纳因这起“毒狗案”被捕，他和其他的居民愿意随对方一起入狱。

他把阿斯纳叫到身旁后说，这个人（阿斯纳）只是“做他需要做的事”，强调阿斯纳是一名清真寺理事会主席，是被推选出来的领袖。

“若你现在要捉他，就连我们也一起捉吧，我不是威胁，但他只是做了他必须做的事。我们是穆斯林，像清真寺这些神圣地方，我们不给‘这些东西’进去，若进去了怎办？这不是下不下毒的问题，是我们还有什么选择？”

阿都拉欣：应先查狗是否在外溜达

阿都拉欣认为，警方在调查“毒狗凶手”前，须先调查报案者是否故意让狗在外溜达。

“所以你是先调查凶手，还是先调查报案人的养狗情况？若报案人有错，那他的报案书有什么价值？毕竟每天都有流浪狗死。”

他声称，住宅区内的居民从不介意邻居是否有饲养狗只，但主人必须好好看管饲养的家犬，不要弃养或外放，不“制造”流浪狗，就不会带来社区问题。

“我的妻子在外跑步会担心被流浪狗追，有个晚上我因孩子夜归，没关铁闸，结果流浪狗走进我家，幸好我的猫都关在笼子里所以没事。”

狗只咬死无数名贵猫

他也申诉，在外溜达的狗只咬死了无数名贵猫，一些宠物猫的价格昂贵，一只就要价1000令吉。

“其中一名猫主就死了4到5只宠物猫，加起来损失多少了？谁为这些猫和猫主讨回公道？”

向市会投诉不果

阿都拉欣也质问在场的市议会代表，强调居民向市议会投诉了无数次，却没有得到任何回应，也有民众说，有官员针对投诉回函“该处没有流浪狗”来“敷衍”居民。

无论如何，市议会代表指出，当局通过委任的捕捉流浪狗公司，在2016年捕捉了8000只流浪犬，2017年也捉了4000只流浪犬只。

“但2017年7月至今，这些行动停止了，因为有一些单位质疑我们的行动。”

警方：案件调查中勿乱揣测

芙蓉警区主任张福宝强调，案件目前仍在调查阶段，他呼吁各方不要做出任何揣测，也不要继续乱转发消息，以免引发其他问题。