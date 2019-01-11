倪可敏： 悉数存入校方户头‧“学校拨款不允有回扣” 国会下议院副议长兼安顺区国会议员倪可敏说，希盟政府发出给学校的拨款，不允许有任何的回扣或佣金，所有的拨款都悉数存入校方的银行户头。

拨款受惠学校董家教成员及三民华中学生与倪可敏(前左六)合影。前左起是郑秀玲、罗俊鹏、朱秀华、吴秀凤、拿督蔡金徕；前右起是江志良、王剑伟、刘文珠、梁秀美、朱长寿、陈鸿清、张哲敏。（图：星洲日报）

（安顺10日讯）国会下议院副议长兼安顺区国会议员倪可敏说，希盟政府发出给学校的拨款，不允许有任何的回扣或佣金，所有的拨款都悉数存入校方的银行户头。

广告

他说，校方在接获政府拨款后，必须确保拨款尽快用在物超所值的提升计划中，如果教育部内部估价单位发现校方进行的提升计划没有应有价值，校长需向教育部及反贪委员会作出解释，解释若不令当局满意，校长将面对纪律处分。

倪可敏今日在安顺三民华中移交政府的61万令吉拨款给5所华校，以让校方进行提升学校计划。他促请校方善用拨款，尽快展开学校提升计划，而61万令吉款项已分别汇入各学校的银行户头。

"所有拨款都是人民的钱，希盟政府需确保拨款善用在惠及学校、学生用途，不容许有任何舞弊情况出现。"倪可敏表示，在希盟执政后，独中、华中、华小，甚至华社创设的3所大专院校都首次获得政府拨款，不仅如此，各源流学校也获得应有的拨款和协助。

陈鸿基：规定三民学生须报考华文

较早，三民华中董事长陈鸿基致词赞赏希盟政府拨款给华校，让华校可获得提升和发展。

他指出，三民华中规定该校所有学生必须报考华文，并可选修中国文学，同时参与教育部双语教学计划，提升学生学术知识和品德。如今三民华中已成下霹雳县学生及家长的首选。

广告

5所受惠华校的董事长、家教协会主席及校长都出席这项仪式，其中三民华中获拨款26万令吉、三民小学二校15万令吉、三民小学一校8万5000令吉、钟民小学7万500令吉、培养小学4万令吉。

今早，倪可敏也与行动党安顺市议员及基层党要到安顺芭尾新村巴刹会见人民，聆听人民的民生需要。