《大地回春》杀青宴·叶清方烧伤未愈缺席 叶清方（方叔）去年9月在贺岁电影《大地回春》片场火患中遭烧伤，入院3个半月至今尚未复原，原定今天杀青宴要申请他出院跟大家一起宣传，不过方叔婉拒出院，他向监制林德荣表示，自己目前的情况甚麻烦，因行动不便要坐轮椅，他不欲扫大家的兴，决定还是不出席杀青宴。

（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）叶清方（方叔）去年9月在贺岁电影《大地回春》片场火患中遭烧伤，入院3个半月至今尚未复原，原定今天杀青宴要申请他出院跟大家一起宣传，不过方叔婉拒出院，他向监制林德荣表示，自己目前的情况甚麻烦，因行动不便要坐轮椅，他不欲扫大家的兴，决定还是不出席杀青宴。

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方叔在这次火灾意外中遭烧伤波及脸部、手和脚，目前尚剩脚踝伤口未复原，是《大》片所有受伤入院的患者当中还未出院的人。林德荣受询表示：“方叔脸和手的伤口已痊愈，目前尚剩两只脚的伤口还没好，大概剩下1至2吋部份，可能因为方叔有糖尿病，加上脚踝部份是最难好的地方，之前一直不见有起色，但近几个星期换了另一个医生，慢慢看到好转迹象。”

林德荣（中）与导演黄罕铭（左一）及GSC Movies总经理邓友光（右一）齐捞生预祝《大地回春》票房大卖。（图：星洲日报）

方叔虽然缺席今午杀青宴，但在医院拍了一支片段，林德荣说方叔讲了很多感人的话。询及可知方叔预计何时出院？林德荣说：“医生和方叔家人希望他农历新年前能够出院回家，跟亲人团聚在一起。”不过林德荣笑说，这次烧伤事件对方叔来说可能是个劫，但也不是没好事发生，就是抽了50多年烟的方叔，因为这次入院而逼不得已把多年的烟瘾戒掉了，“方叔过去50几年每天要抽2包烟，可是入院后他抽过1、2根，之后就完全戒掉了，他现在脸色看来相当红润。”