“ 阿米鲁丁涉贪案交法庭判决‧霹大臣：时刻监督官联公司 “这起事件其实不在州政府的控制范围，但我们仍希望能顺利进行。此外，州政府也会时刻监督州内的关联公司和政府机构包括霹雳州发展机构，以确保这些机构的职员都依照条规履行他们的职责。”

阿末法依沙（中）与妮雅阿蒂亚娜（左）在霹雳电台进行访谈。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保10日讯）霹雳州发展机构（PKNP）前首席执行员拿督阿米鲁丁因涉嫌贪污今早被反贪会控上法庭，对此霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙表示，州政府将交由法庭做出判决，同时会时刻监督州内所有官联公司。

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他认为，反贪会只有在掌握证据的情况下才会做出提控，而被告在面控的过程中也可进行自辩，所以就让法庭执行他们的职务，以裁决被告是否有罪。

“这起事件其实不在州政府的控制范围，但我们仍希望能顺利进行。此外，州政府也会时刻监督州内的关联公司和政府机构包括霹雳州发展机构，以确保这些机构的职员都依照条规履行他们的职责。”

他今早在霹雳电台（Perak FM）与电子竞技选手妮雅阿蒂亚娜进行访谈时后在新闻发布会上受媒体询及此事时，如是回应。

他强调，州政府机构及官联公司的职责是促进州内的经济发展，让更多人民受惠，并非为了自己的公司或公务员受益而做生意。

询及是否还有其他官联公司或政府机构的前首席执行员会被控，他表示相信警方还有接获其他投报，尽管如此，他认为大家应交由警方展开调查，因为警方也不会大肆宣扬案件的进展，更不会针对案件向州政府报告。

泊车可用手机应用程式固本

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另一方面，阿末法依沙指出，社交媒体最近流传一些不正确的消息混淆民众，所以民众在使用社交媒体时应谨慎过滤不正确的消息；同时呼吁别有居心者勿随意上载假消息到社交媒体。

“有者在社交媒体帖文表示目前只可在州内使用<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>的手机应用程式，这是不正确的消息，州政府只是提供多一个便捷予市民，换言之市民要使用手机应用程式或泊车固本皆可。”

他说，另一则假消息则有关州内学校的拨款被终止，并驳斥这是不正确的说法，因州政府截至本月3日已协助数千名贫穷学生，由此可见，事实并非如网上流传所言。