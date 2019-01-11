黄翠娴 ·个人行为，与宗教种族无关 毒狗事件的焦点，本就不关种族、宗教或爱不爱狗，只是碰巧，被指控疑似下毒的人是一名清真寺理事会主席，所以这身份一公开，就引发舆论。这起毒狗事件，无论下毒人是谁，既然行为触犯条例，就该受到法律对付，事情就如此简单。

薰衣草高原毒狗事件引起巨大回响，有的人立即标签某种族和某宗教；网民掀开骂战，一发不可收拾，所有言论周旋在种族和宗教，相互攻击、辱骂，导致整件事失焦。

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另一边厢，网民也展开了“爱狗人士”和“非爱狗人士”的标签大战，强调抗议事件的人要是有爱心，就把流浪狗都带回家，不然就闭嘴。

事实上，毒狗事件的焦点，本就不关种族、宗教或爱不爱狗，只是碰巧，被指控疑似下毒的人是一名清真寺理事会主席，所以这身份一公开，就引发舆论。

使用毒药弄死狗是残害动物行为，马来西亚是个法治国家，而这国家为了照顾动物权益，制定《2015年动物福利法令》，正因有这法令的“保护”，人类才可为被残害的动物“讨公道”。

这起毒狗事件，无论下毒人是谁，既然行为触犯条例，就该受到法律对付，事情就如此简单。

但，当故意牵扯宗教尊严、种族名誉，接下来再谈的一切都是敏感；可无论怎么敏感，触犯条例就须受到相等惩处。

昨晚出席了居民和执法单位针对事件的对话会，部份人说的话充满种族色彩，让人感到遗憾。有的则毫无恻隐心，言论内容不只理所当然，更把生命当无物。

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有人说，不过就一条“狗命”，反正每天都有狗死掉，为什么住宅区死了几只狗要报警调查？

其实道理很简单，每天不也一样会有人死去，生老病死是循环，但为什么有人发生意外死去，须调查和追究责任，有人被杀死，须把凶手绳之以法？

因生命可贵，而可贵的肯定不只是万物之灵的生命。

非自然死亡个案，不管是意外还是蓄意谋害都需调查追究；那既然马来西亚有《2015年动物福利法令》，就得遵守，违法者就得付出代价。

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生命无价，但昨晚却有人指控，几只名贵宠物猫被狗咬死了，失去了几千令吉都没有吭声。

从这句话就大概可诠释出，说话的人根本不尊重生命；他把重点放在金钱，不是生命的价值，所以他没有投报或追究，就仅想到是亏了钱。

其实流浪狗是不是真的咬死了很多名贵猫？没有人知道，也没有人去证实，一切都是空谈。

可有人故意毒死流浪狗还害到家犬“被牺牲”，让狗主和部份居民不忿，他们生气不是因为这些流浪狗或菜狗花了很多钱喂养，而是认为这些生命须获得尊重，不让“人类”为所欲为，加上有这样的条例，让他们可以采取行动。

很多人认为，毒死流浪狗是小事一桩，何必小题大做，可今天可以为了泄愤或厌恶毒死动物，他日是不是也有可能因情绪而杀死人呢？

街道上出现的吸毒流浪汉，我们也会畏惧，觉得生命受威胁，我们会向相关单位求助，但一两年过去，风险仍在，难道就可以“为了自保”下毒给他吗？

下毒后，风险没了，但要接受法律制裁是必定的结果。毒狗事件没什么特别争议，就是有人残害了生命须受到调查及法律制裁。

当你懂得尊重生命，就会明白，我到底在说什么。