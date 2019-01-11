李国辉 ·重才、惜才、选人才 任何一个政党、华团组织会馆领导人，若要组织强大与进步，就要懂得领导谋略，特别是懂得选人、用人、留人、育人方面的知识，而识人、用人知识愈精通，愈对该政党华团组织有直接的促进作用。

我国财政部长林冠英出席马中资企业协会晚宴时表示，中国经历30年的变化而能成为世界第二大经济强国乃基于三大因素，即儒家思想、开明开放的经济政策及重视人才，尤其重才、惜才及选人才，中国方能崛起成经济强国。

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从林财长的一席话，让人想起美国号称是世上最强大之国家，其强在于经济总量最大，军事能力最强，人口系数最高，科技最先进，而其实这一切都源于一个根本，即囊括人才的能量最大。

美国能成为超级强权国乃因其重才、惜才、对待人才的实用主义。所谓实用主义，似中国改革开放总设计师邓小平所说的：“不管是黑猫或是白猫，能捉到老鼠的就是好猫。”

因此，通过了解一个国家的人力资源制度，就可让我们预知这个国家的前景，并可判断它有否资格成为强国。

任何一个政党、华团组织会馆领导人，若要组织强大与进步，就要懂得领导谋略，特别是懂得选人、用人、留人、育人方面的知识，而识人、用人知识愈精通，愈对该政党华团组织有直接的促进作用。

然而如何重才、惜才及选择适当的人才，却是一门深奥的学问。许多政党华团组织内争权夺利，搞得鸡犬不宁，甚至闹上法庭却时有所闻，主要因素乃用人不当。许多领导人沽名钓誉、玩弄权术，只为了个人议程、个人私利，并大搞裙带风，朋党主义游戏，以遂其私利，而不顾及人民及会员群体的意愿与该组织的宗旨。

一个政党或华团组织领导人，若毫无私心及纯粹是为公而不为私，处处以人民及会员的利益为依归，其选择人才将坚持下列条件：坚持德才兼各，以德为先;坚持五湖回海，任人唯贤;坚持信念坚定，为组织服务，勤政务实，敢于担当。

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当领导人选到了上述符合条件的人才，而更重要的，人尽其才，领导人须善用对的人做对的事情。

古时唐太宗让封德彝举荐有才能的人，但好久却没推荐一个人。唐太宗就责问他，他回应说：“不是我不尽心去做，只是当今没有一个杰出的人才！”

唐太宗说：“君子用人如用器物一样，各取它的长处，这是正确的。”

楚汉相争期间，韩信未获重用，才从项羽阵营转投到刘邦麾下，但依然郁郁不得志，只能混个仓库管理员的闲差。由于势头不对，韩信连夜落跑。

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幸萧何识人，便疾马追韩信回来，故有“萧何月下追韩信”的典故。若不是韩何重才惜才及用心留才，楚汉相争的最后赢家不会是刘邦。

无论任何政党华团组织领导人，必须重才、惜才及懂得用才，尤其国家的领导人需起领导及带动力量。国家要进步强大，其领导人就必须能约务实做到不分国籍、血统、种族、善用人才，放心让他们各自发挥所长，为国家的发展作出贡献，则国富民强，人民安居乐业。