张慧莹‧欢送美好的2018 每逢新年前夕，我习惯性在脸书挑选一年中最具代表性或影响深的照片撰写成文，今年我选用本报刊登“记者元旦回顾”的新闻照，即是“自闭儿需社会关爱”，作为回顾采访过程中的点点滴滴，也想借此唤醒大家在幸福当中，也不忘继续给予弱势群体关爱，打造和谐的社会。

每逢新年前夕，我习惯性在脸书挑选一年中最具代表性或影响深的照片撰写成文，今年我选用本报刊登“记者元旦回顾”的新闻照，即是“自闭儿需社会关爱”，作为回顾采访过程中的点点滴滴，也想借此唤醒大家在幸福当中，也不忘继续给予弱势群体关爱，打造和谐的社会。

广告

当我挑选适合作为回顾的新闻题材时，也盘点自己过往的采访题材，发现除了一般的地方新闻和社团活动，我的Pendrive几乎被正能量满满、感人温馨、诱人饮食、地道文化浓厚等类型的专访“塞满”，达成我从事记者，用“笔”感染人，向社会散发正能量的心愿。

春去秋来，逡巡又是一年别，2019年的1月已在不知不觉中过了1个多星期，回首2018年记者生涯，每次出席各种采访，亲身聆听和感受故事的各种层面，除了尝到受访者各阶段好与不好的改变，也从而获得启发重新好好面对自己，看待生活与生命，收获颇丰富。

2018年对我而言，心情和经历就像过山车般，颠覆不已，过程中尝到成功果实甜美的好滋味，同时也肩负几乎超过我能力所及的担子。

每回遇到挫折和不愉快，我只允许自己有短暂伤心哭泣的权利，待抹干眼泪后，必须立即整装待发，继续昂首阔步，闯过满途荆棘，因为我坚信每经历一次挫折，对生活就会有更全面的领悟；而每次的失败，就是向成功迈进一步的机会。

人的一生之中，不如意事十之八九，不管事情好与坏，挑战成功与否，不要却步和放弃，也不要在该为生活拼搏的年龄选择安逸，待多年以后再回首，现在所经历的一切如同过眼云烟，你会为过去的自己感到骄傲。

每条通往成功的路上充满未知数与变数，虽然困境就像黑暗，让人感到恐惧和抗拒，但不要低估自己的潜在能力，人们为摆脱黑暗，会想尽办法朝向曙光前进，最终将找到康庄大道。

广告

不要用泪水和恐惧抗拒困境，要用勇气和坚持跨过难关，便可以欢笑走向彩虹的末端。