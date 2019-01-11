独中1200万拨款入帐·林冠英：“讲到、做到、钱要马上到” 政府在“2019年财政预算案”中首度列入1200万令吉华文独中拨款今日全数发放，全国共60+2所独中受惠，包括柔佛新山宽柔中学古来分校及彭亨关丹中华中学在内皆获得拨款，拨款平均分配约19万令吉。

（雪兰莪·八打灵再也11日讯）政府在“2019年财政预算案”中首度列入1200万令吉华文独中拨款今日全数发放，全国共60+2所独中受惠，包括柔佛新山宽柔中学古来分校及彭亨关丹中华中学在内皆获得拨款，拨款平均分配约19万令吉。

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财政部长林冠英和教育部副部长张念群，今日亲自莅临新纪元大学学院，移交拨款支票。

当中共有44所独中获得19万3000令吉、2所独中获得19万4000令吉、16所独中得到19万5000令吉。

在移交仪式进行前，该笔独中拨款已经汇入独中银行户头。

财政部长指出，政府秉持着“讲到、做到、钱要马上到”的精神，并调侃前朝政府“讲到、没做到、钱永远不到”的行为。