3校舍屋顶下陷漏水·启新华小需教部拨款维修 仁保县峇都基基启新华小校园内4栋校舍中，当中3栋校舍出现屋顶下陷及漏水情况，董家教希望教育部能够看到学校面对的问题，尽快拨款维修，让学生在一个安全的环境下安心求学。

图书馆天花板也有长年漏水留下的水印。（图：星洲日报）

（马口10日讯）仁保县峇都基基启新华小校园内4栋校舍中，当中3栋校舍出现屋顶下陷及漏水情况，董家教希望教育部能够看到学校面对的问题，尽快拨款维修，让学生在一个安全的环境下安心求学。

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董事长陈汉侨与校长梁玉群于今早，趁着森州行政议员兼马口州议员张聒翔到学校分发书包及文具给学生时，趁机向张聒翔反映学校所面对的问题，希望对方协助向教育部争取拨款。

据知，启新华小是一所全津华小，也是仁保县学生人数最少的华小，2019年共有39名学生，其中友族学生占据大部份。

梁玉群向教部申拨没下文

梁玉群说，她自3年前到启新华小掌校以来，虽然每年都有向教育部申请拨款，但是一直都没有下文。这些年来，所幸董家教成员合作，解决校园里不少小型基设问题，但是基于校舍漏水、面对白蚁蛀蚀等重大问题，则必须等待政府拨款才能解决。

据了解，学校另一栋校舍在多年前也曾经面对屋顶陈旧漏水的问题，当时获得一笔教育部拨款更换屋顶。然而最近数年，轮到另外3栋校舍的屋顶屋檐出现下陷、天花板漏水的情况，让董家教忧心忡忡。

因此，校长今早正式致函给张聒翔求助，希望早日获得政府拨款，彻底解决问题。



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启新华小其中一栋面对屋顶下陷而漏水的校舍。（图：星洲日报）

盼加宽校门方便2汽车进出

此外，校方也希望张聒翔协助将学校的校门加宽，以方便2辆汽车可以同时进出校园，也减少家长及教师进出校园时所面对的危险性。

张聒翔今早欢迎全森州的全津华小，若是面对任何基本设备问题，主动将问题提呈给他，以便收集资料，一起呈交给教育部。

他说，除了启新华小之外，马口启文小学也同样面对屋顶下陷漏水的问题，因此将会一并反映给教育部，希望教育部能够尽快拨款，解决这些华小所面对的问题。

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39学生仅6华裔

启新华小于2019年共有39名学生，其中仅有6名华裔学生，分别是二年级3及四年级3，其余年级包括2019年新年的8名新生，都是友族。

无论如何，梁玉群重申，学校有一群循循善诱及富有耐心的教师，因此友族学生在华文沟通方面都不会面对问题，而且华裔学生在马来文掌握方面，更是得心应手。

“因材施教”教导友族生华文

让校方感到自豪地是，该校小六评估考试（UPSR）华文理解科及格率，也从数年前的0%及格率，飙升至2018年的66.7%，证实在教师努力教导下，很多友族学生不仅成功掌握华文，甚至考取到好成绩。

梁玉群的看法是，学校的整体课业表现或许比不上其他学校，但是教师却有本身一套“因材施教”方法，针对友族学生及后进生给予不同的教导方式，让他们掌握华文。

开班让友族学华文

看到友族学生纷纷掌握华文，友族家长也深感兴趣，更向校方表示要学习华文，因此校方于每周一次的下午3至4时，开设成人华文班，由梁玉群亲自教导友族家长学习华文。

梁玉群的心愿是，希望启新华小能够成为一所“特点华小”，尤其是针对友族学生及后进生，展开另一套教导方法，让他们能够跟上教育步伐。

