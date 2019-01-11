太平市会再引非议‧赠杯图案竟是贴纸 太平市议会今年订制的茶杯赠品一波三折，之前因供应商无法准时交货，造成前往市议会缴付全年门牌税的民众无法如期获得茶杯而怨言四起。

太平市议会茶杯的图案只是贴上装料图，市民认为会已失去收藏价值。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平10日讯）太平市议会今年赠送给民众的茶杯，其外层的图案竟然只是贴纸，一撕便脱落和，再度引起纳税人的非议！

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太平市议会今年订制的茶杯赠品一波三折，之前因供应商无法准时交货，造成前往市议会缴付全年门牌税的民众无法如期获得茶杯而怨言四起。

遇热即脱 失收藏价值

市议会昨日虽然顺利的将茶杯问题解决，但获得茶杯的民众却发现原来茶杯图案并非印在杯上，而是用塑料纸贴在杯上。

民众投诉，杯上的贴纸手工差，显得凹凸不平，而且在倒入热水后，贴纸即脱落。

市民指出，市议会每年赠送给民众的茶杯，素来杯上的图案皆是印在杯上，因此拥有收藏价值，许多缴税者为了得到该茶杯，会及早前往市议会缴付全年门牌税。

“不过，今年的茶杯品质却走了样，尤其是杯的外层的图案，竟然是以塑料纸打印后贴上，在撕下塑料纸后，内部是白杯一个，完全没有收藏价值。”

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