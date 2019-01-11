波中号召60华团签备忘录·向安华申拨建宿舍 波德申中华中学号召波县60个华团签署备忘录，以向波德申国会议员拿督斯里安华申请拨款，让波中宿舍大楼500万令吉筹款目标尽早达标！

波县60个华团响应波中的号召参与签名运动，并把备忘录呈交给安华，希望对方能够关注波中的发展，同时，波德申新春大团拜的筹委会阵容也正式成立。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申10日讯）波德申中华中学号召波县60个华团签署备忘录，以向波德申国会议员拿督斯里安华申请拨款，让波中宿舍大楼500万令吉筹款目标尽早达标！

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为了能让波中的宿舍大楼尽快落成，波中除了会在今年主办系列筹获活动外，也希望借助安华的影响力，关注波德申唯一的独中。

收集华团代表签名呈安华

波中董事部首度召集了波县60个华团一起聚餐，并收集各华团的代表签名，以便呈交给安华，让安华可以拨出款项，支持独中的发展。

同时，现场也进行“波县新春大团拜”的筹备会议，遴选出新届的筹委会阵容。

其中，波中董事卓鸿春将成为今年团拜的筹委会主席，而芦骨88狮子会会长石健华及卓氏联宗会代表卓建通将成为此项活动副主席。



波中希望筹募500万令吉兴建宿舍大楼，以吸纳更多学生及增加学校收入。（图：星洲日报）

莫泰波：感谢华团肯定波中办学理念

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在昨晚的活动上，波中董事长莫泰波感谢各华团的出席，这项不仅肯定了波中的办学理念，代表了波县华社对华教的关心，对波中而言，这是很大的鼓励及支持力量。

他也了解波县华社对波中的支持程度，因此，这次的新春团拜，他希望能够办得更好，同时，学校也将会邀请安华作为活动嘉宾，藉此让对方参观波中，了解波中的各项活动。

盼波国议员拨款支持波中

“芙蓉因为有了一位国会议员拨出每年总拨款5%给予独中，我们希望波德申也能有国会议员拨款来支持波中的发展。”

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另外，他强调，无论谁执政，华社与华教要求仍然很坚持，因此也特别重视统考的承认，他希望独立委员会研究成果尽快出炉，让统考承认获得批准。

新生人数增宿舍无法负荷

在活动上，波中也藉此向在场的华社领袖汇报宿舍大楼的细节，其中主因之一是波中由于每年新生人数增加，但因为现有的宿舍无法容纳过多寄宿生，导致每年约有20至30人被拒于门外。

随波中的外地学生来源增加，学校也希望藉此新宿舍大楼，除了迎合发展的需求，同时也能额外增加学校的收入。

除了筹建宿舍大楼，波中的李万国、刘岳婵文化大楼也将在今年落成及启用，也希望能把波德申的华人历史，记载在文化大楼内。

