废油厂献议获丹C村民接纳．60天搬走2.4万油桶 丹C新村数十名村民不满废油（Waste Oil）厂对村内的空气及环境造成污染，今早原本打算到厂前采取抗议行动，但经过村民与厂方商议后，村民最终接纳厂方的献议，允许工厂在2个月内把2万4000桶废油，逐步从村内搬走。

丹C新村数十名村民不满废油厂对环境造成污染，引起村民不适，惟在经过协调后，双方暂时达成和解。（图：星洲日报）

（朱湖10日讯）丹C新村数十名村民不满废油（Waste Oil）厂对村内的空气及环境造成污染，今早原本打算到厂前采取抗议行动，但经过村民与厂方商议后，村民最终接纳厂方的献议，允许工厂在2个月内把2万4000桶废油，逐步从村内搬走。

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异味浓村民感不舒服

村民声称，该工厂在村内设立至少5年，惟最近的废油异味越来越浓，令住在附近的村民深感不舒服，一些村民甚至出现呼吸困难及咳嗽的症状。

在无法长期忍受废油味不断飘散，数十名村民今早也聚集在工厂附近，打算向工厂负责人接洽，同时进行抗议行动，要求工厂立即停止运作。

在整个商谈过程中，双方曾一度谈判破裂，场面也掀起浓浓火药味，所幸在朱湖州议员叶朝政及森州环境局的介入协商下，双方最终取得共识，村民决定给予工厂2个月的时间，逐步把废油搬迁到别处。

此外，村民也促请森州环境局在这个搬迁过程中，可以从旁监督，让工厂能够按照正常程序处理废油，以免把废油留在原地，日后对村民造成影响。

负责人一度与村民起口角

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据了解，有关工厂设立以来，已多次遭到村民投诉，日前也因为被揭发没有营业执照，而被提控上法庭，法庭也判决该工厂必须在6个月内，即5月21日把废油全部迁走，同时也对工厂开出5万令吉的罚单。因此，村民今早找上工厂负责人玛尼时，对方也把此事对村民坦诚说出，甚至为了顾及村民的感受，决定把法庭给予的6个月限期，缩减至2个月。

惟这项建议，初期不被村民所接受，甚至质疑工厂无法把废油处理良好，所以当场要求玛尼直接把废油搬走。但玛尼因村民强人所难，一度与村民发生口角争执，直到森州环境局官员到场，加上叶朝政的协调，才把场面暂时控制。



村民们已准备好大字报进行抗议行动，惟经过协商后，村民们也同意取消抗议行动；后排右起为丹C新村村长黄国来及叶朝政。（图：星洲日报）

环境局：将监督油厂

另一方面，森州环境局官员沙兹里也向村民大派定心丸，当局将会在2个月监督有关工厂，让工厂逐步把废油桶搬走。

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他指出，该工厂确实没有得到当局批准的操作执照，因此，这些废油将会被运送到具有执照的工厂，让相关的工厂安装程序，妥善处理。

叶朝政说，他将会要求森州环境局必须每2周定期作出汇报，让村民们了解最新的近况。

他也希望工厂信守承诺，将废油妥善处理，还村民一个干净及清新的环境和空气。

