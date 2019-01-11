C罗提供DNA样本‧配合警方查性侵案 C罗的性侵案依然是媒体关注的焦点，他将会提供美国警方自己的DNA样本，其律师表示这是警方常规流程。

（图：法新社）

（拉斯维加斯11日综合电）C罗的性侵案依然是媒体关注的焦点，他将会提供美国警方自己的DNA样本，其律师表示这是警方常规流程。

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据《TMZ》报道，作为重新调查葡萄牙巨星C罗性侵案的一部份，美国警方在上周要求C罗提供DNA样本，以便更好的对该案件进行调查取证。据消息人士透露，C罗始终拒绝承认自己有过性侵行为，他将百分之百配合美国警方的调查。

C罗性侵案发生于2009年6月13日，当时他和亲友在美国赌城拉斯维加斯度假，他在晚间派对上认识了一名年轻女性马约尔加。据悉，后来C罗在奢华酒店内性侵马约尔加，马约尔加向当地警方报案。

半年后，双方达成了和解协议，C罗的律师在协议上签字，C罗给了37万5000美元的封口费，要求对方撤销指控并不再提及此事，还要求销毁所有“黑材料”。

C罗坚持双方你情我愿

然而在去年，马约尔加再次指控C罗，美国警方也重新展开调查这个案件。C罗方面一直否认指控，而最近其前女友伦纳德也向C罗开炮，称自己曾被C罗利用裸照威胁，也将向法院提起诉讼。

针对警方取证，C罗的律师彼得在受访时表示：“C罗一如既然地认为，2009年在拉斯维加斯发生的事情是双方自愿的基础上进行的，所以存在DNA也不足为奇。作为调查的一部份，警方提出这个要求是符合常规的。”

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此前在Instagram直播中，C罗曾表示过性侵指控是“错误的”，而在去年十月，他在推特中声明自己“否认全部指控，绝不会做出这样的事”。