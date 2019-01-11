骗走现款与榴梿糕．外籍男土产店行骗 一名外籍男子到土产店以100令吉假装购买榴梿糕，趁店员不留神时，骗走现款和榴梿糕总共100令吉。

大丰收文冬榴梿行经营至今二年多，首次遭不法之徒行骗。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬10日讯）一名外籍男子到土产店以100令吉假装购买榴梿糕，趁店员不留神时，骗走现款和榴梿糕总共100令吉。

广告

这宗骗财事件发生在今日中午时分，大丰收文冬榴梿行店员钟慧婵表示，当时只有她一人在店里，一名身材高大，身穿黑色上衣，貌似巴基斯坦的外籍男子进入店，便随手拿了一包价格13令吉的榴梿糕，然后掏出100令吉给她，于是她找回87令吉给对方。

“可是，该男子过后说13令吉很贵不买了，其他店才卖8令吉，我便还回100令吉给他，他也给回我榴梿糕和之前我找钱给他的87令吉，也就是说交易取消了。但是他很快又走到食品架子上看其他产品，一直问东问西，还有蜜糖的价格和功效等等。”

外籍男子接着又说要买回该13令吉的榴梿糕，当她把榴梿糕放进塑胶袋时，外籍男子不断问她有关蜜糖的好处，使到她当下一时失神分心，印象中以为对方已给了她100令吉，所以当她把榴梿糕交给对方时，还找回了87令吉给他。

她表示，当外籍男子一踏出店，她突然清醒过来，马上走到柜台检查一看没有100令吉，惊觉对方根本没有付她100令吉，她反而还找回钱给对方，方知上当被骗，她立即冲出店外，可是已不见外籍男子的踪影。

她自责的表示，其实当外籍男子以100令吉购买榴梿糕时，她已感到可疑和提高警惕，因为一般上很少外籍人士在没有询问价钱下以大钞购物，所以，当对方付100令吉时，她还再三检查，担心收到伪钞，没想到，还是防不胜防。

另外，大丰收文冬榴梿行东主邹升哲表示，相信该外籍男子是趁只有1名店员便伺机行骗，假装购买食品一直不断询问之下，使到店员分心，在混乱中误找钱给他。

广告

他也表示，基于角度问题，店内闭路电视没有拍到外籍男子的样貌，为免有商家上当，他在脸书贴文，以提醒文冬各地商家，最近市面上很多骗子，促请大家打起精神。