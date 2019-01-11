尚未大量进货．年柑价格没上涨 年柑未掀起购买热潮，市场上的年柑尚未大量引进，只有零星年柑在市场出售，预料在月中才会热卖。

（关丹、文德甲、劳勿10日讯）年柑未掀起购买热潮，市场上的年柑尚未大量引进，只有零星年柑在市场出售，预料在月中才会热卖。

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关丹阿亦布爹妮华娜副经理陈延发：下周上架时机刚好

“目前该市场的芦柑尚未上架，公司在下周才正式推出，原本于本周就会推出，但因为一些技术问题才会迟了。

“于下周开始，公司暂时订了2个货柜的芦柑，价格与去年一样，预计没有上涨。下周上架时间刚刚好，让消费者吃到更清甜的芦柑。”

关丹青苗阿亦布爹分行经理罗异圆：月中芦柑更清甜

“年柑在去年冬至时推出市场，虽然推出市场至今已有2星期，但未掀起购买热潮，目前售于市场的年柑价格与去年一样，没有上涨。

“根据，今年的市场平淡，预料在1月中开始，购买年柑的人潮才会逐渐增多。

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“现在L号的芦柑一箱售价21令吉99仙，M号的芦柑一箱售价19令吉50仙。于冬至售卖的芦柑还带有青涩味，月中推出的芦柑则非常清甜。”

关丹青苗市场在冬至期间就推出芦柑。（图：星洲日报）

关丹大巴刹林合贸易东主陈发：不敢大量进货怕滞销

“截至目前，今年行情不是很理想，因此还不敢大量进芦柑，担心市场滞销。

“虽然，今年的芦柑大丰收价格应该维持在去年般，不会大涨，今年门市应该不会比去年来的好，加上超级市场价格更廉宜，都是不敢进太多货。”

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文德甲星光广场Pacific超市经理蔡崇侨：芦柑价比去年便宜

“年柑已在几天前开始上架，不过数量不多，预计下周四将有更多年柑货源运到。由于今年芦柑产量场丰收，所以今年年柑价格将比去年来得更便宜。

“由于距离农历新年尚有一个月时间，所以目前购买年柑的消费者不多，通常在农历新年前2个星期才会掀起购买热潮。”

货源充足盼销量更好“芦柑在几天开始上架，芦柑的售价与去年差不多，介于11令吉至17令吉左右。接下来，将会有更多芦柑运到，货源充足。

“现在已经有消费者购买芦柑，大部份消费者都是在农历新年前的最后2个星期抢购年柑，希望今年的年柑销量会比去年更好。”

劳勿年柑小贩张蔚舜：未见购买潮

由于华人农历新年气氛尚淡，劳勿年柑小贩还没有开档营业，只有超级市场有摆卖年柑。虽然如此，未见市民购买年柑潮出现。

“我将在本月17日开档摆卖年柑，这主要是农历新年离今还有大约一个月的时间。

“现在买柑还是很早，除非是自己爱吃柑才回买回家，至于送人，是要等一等。

“与其没有市场，我们都会等到年前二三个星期，新年气氛逐渐浓厚时才开档。”

劳勿年柑小贩林子灵：新年临近才有买气

“我会在20日左右才会取柑到劳勿售卖。确保市民在新年期间吃新鲜柑。

“现在大城市是有柑卖，可是年柑在小地方还不是很抢手，所以商贩先不卖年柑。

“一般上，大家都会在新年前10天才会出来找柑送礼，家庭市场则在一个星期前左右。

“农历新年前10天才会有人潮，那个时候我们才会大量取货，年柑新鲜好卖，皆大欢喜。”