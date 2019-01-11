防外人私闯禁地．莎冬公主湖列保护区 哥市郊区外的格底里丹江河畔“莎冬公主湖”，将由吉兰丹博物馆机构将在宪报里公布成为保护区。不过，该机构坦言，目前还没有证据显示该湖与吉兰丹首位女王仄茜蒂旺肯邦有关联。

莎冬公主湖的公园里有凉亭。（图：星洲日报）

（哥打峇鲁10日讯）哥市郊区外的格底里丹江河畔“莎冬公主湖”，将由吉兰丹博物馆机构将在宪报里公布成为保护区。不过，该机构坦言，目前还没有证据显示该湖与吉兰丹首位女王仄茜蒂旺肯邦有关联。

广告

当地有一口湖一直笼罩着莎冬公主（Puteri Saadong）的神秘传说，当地村民认为这是一处有旅游卖点的景地，可惜的是，却没有得到政府当局的青睐，冷落至今。

这口湖位于该区的甘榜斯冷达花园，湖与公园占地大约3英亩，过去，一直弥漫着古代吉兰丹王朝传奇人物莎冬公主的传说。莎冬公主据说是吉兰丹首位女王仄茜蒂旺肯邦的义女。

努鲁鲁哈：历史之地成风化场所

吉兰丹博物馆机构（PMNK）纪念碑和古迹负责人努鲁鲁哈指出，该湖在宪报里公布成为保护区，主要是防范外人私闯禁地。

他说，当局最担心的是这个有历史价值之地，成为风化场所。

他也指出，当局获得丹州政府的同意，以将这个据说是1660年代吉兰丹古王朝公主沐浴之地，保护起来。

广告

“关于此湖与仄茜蒂旺肯邦传说同挂勾，我们目前没有掌握任何证据。”

莎冬公主湖的形成，他说，相信是与气候变化有关，所以才会造成堆积沙堆的结果。