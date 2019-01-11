李佩玲．新年新希望 每一年设定一个希望，一个目标，将化为一股动力不断鞭策自己前进，规划精彩的人生。

踏入了2019年，你在新的一年有什么新计划呢？

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有一位朋友对新科技产品很抗拒，不懂使用电脑，也不懂得使用智能手机和上网等等，在众人不断的劝告之下，她终于在2019年1月1日鼓起勇气学习使用智能手机，使用手机的各种功能与人沟通，很快便上手了，也让她兴奋不已，原来使用科技产品非想像中难。

学习科技产品是她在这新的一年的希望，虽然只是很小的事情，但是，如果一天不踏出一步，就永远也学不会。

所以，人因有梦想而伟大，每天朝着目标前进，一定能达成愿望，一年比一年进步。

在新闻线上，最感动和佩服一些单亲妈妈坚强和打不倒的精神，为了养儿育女，再辛苦都能扛起来，有者打两份工，有者在创业路上跌倒了再爬起来，问她们的新的一年有什么希望，她们都会说赚更多钱，然后储钱买屋买车，让儿女有舒适的家，自力更生。

她们努力赚钱改善家庭环境，一步一步实现自己的梦想和目标，也增添了一份自信和成就感，如果只是不断埋怨，肯定不会享有今天的成果。

每一年设定一个希望，一个目标，将化为一股动力不断鞭策自己前进，规划精彩的人生。