饮食业者寻出路．Quicksent外卖招客 市道不景气，加上竞争激烈，饮食业者设法寻找出路，利用手机应用程序进行宣传推广，并提供外卖服务，开拓多一个销售管道。

顾客若看到餐饮店有张贴Quicksent的标贴，表示店家有提供外卖服务。（图：星洲日报）

（瓜拉登嘉楼10日讯）市道不景气，加上竞争激烈，饮食业者设法寻找出路，利用手机应用程序进行宣传推广，并提供外卖服务，开拓多一个销售管道。

广告

电子消费奖励App Quinpay半年前进驻登州，并在去年12月开拓外卖和物流配送服务Quicksent，为登州各行各业尤其是饮食业提供推广业务的平台，以及扩展业务的机会。

目前已有约100家商店及餐饮店登记为Quinpay商家，而Quicksent目前只有15家餐饮店，手机用户只要游览这个手机应用程序，就可以知道登州特别是瓜登有哪些商店，或者手指按个键，不用出门食物就送上门，方便又快捷。

叶子倩：外卖服务方便快捷

唐人街驰名土产店老板叶子倩表示，一开始的时候，她是抱着尝试的心态加入Quinpay平台，之后店里就来了许多新顾客，他们表示通过这个手机应用程序知道及找到她的店。

“后来我也登记加入Quicksent提供外卖服务，虽然还不到一个月，可是现在平均每天会有5单外卖生意，反应不错。”

她说，她一直以来都想要提供外卖服务，可是因为人手问题而无法落实，如今有了Quicksent，不但解决了她的问题，也为顾客提供方便。

广告

“下雨天，我们会接到比较多外卖订单，也有些上班族为了节省时间而叫外卖，这个服务的确拓展店里的生意。”

她说，相比自己到店里打包，外卖的食物价格会稍贵，顾客也需要承担4令吉的运输费，不过顾客都谅解，毕竟这项服务方便了他们，无需出门就可以在家或办公室享用餐点。

她指出，从顾客下单至食物送上门，整个过程45分钟，目前配送的范围仅限市区6公里。

陈富兴：盼招新客

广告

新肥记的老板陈富兴表示，他开店已22年，第一次搭上现在科技，透过手机应用程序宣传自己的店及提供外卖服务。

他说，或许这个A p p还很新，不是很多人知道，还没有接到太多的外卖订单，本地人还是习惯亲自上门打包。

“我对这个A p p没有抱太大的期望，如果有外卖订单，就当作多做一点生意，毕竟我的顾客多数是熟客，他们都是来店里打包。”

不过，他希望这个App可以让更多游客知道他的店，在3月至9月的旅游旺季时，吸引多一点游客上门光顾。

杨福生：可用电子钱包付费

阿生板面的老板杨福生表示，目前人手一机，如果游客到登州旅行，可以通过这个App寻找餐饮店，达到宣传效果。

“游客从外地来，不熟悉这里的环境，有了这个App，就知道我们的存在。”

他说，顾客尤其是中国游客也可以使用这个App的电子钱包付费，十分方便。

至于Quicksent服务，他说，外卖生意算是额外服务，有接到订单就做，不会完全依赖外卖生意。