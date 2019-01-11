潘伟斯：柔佛州政府坚决不调涨水费 柔州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯表示，基于柔佛州水费已在2015年调涨25%，以及水费已在挺高的价位两个理由，因此柔佛州不会跟随政府重组水供，坚持不调涨水费。

柔州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯。

（柔佛．新山11日讯）柔州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯表示，基于柔佛州水费已在2015年调涨25%，以及水费已在挺高的价位两个理由，因此柔佛州不会跟随政府重组水供，坚持不调涨水费。

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“柔佛州政府已经向联邦政府及国家水务委员会（SPAN）表明意愿，坚决不跟随一起调整水费。”

他强调，虽然国家水务委员会尚未就重组水供一事，与柔佛州政府会谈，但是柔佛州政府在较早前一项非正式会面时已作出表态。

潘伟斯是于今日上午在新山依斯干达美迪尼区出席由马中国籍投资促进会主办的“首届一带一路传统医药大健康产业联盟国际研讨会”后，接受媒体询问时，如是表示。

他相信联邦政府此次重组水供服务领域，使为了让全国各州的水费划一及标准化，因为目前的情况是，各州属之间的水费距离太远，其中槟城的水费为全国最低。

他说：“柔佛州水费已在高价位，因此若柔佛州今年又调涨水费，那么全国水费将难以平衡，因此也基于这个理由，柔佛州不需要参与这次的水费调涨。”