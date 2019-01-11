巴西足总说服留任‧蒂特率桑巴军征2022世杯 蒂特在2016年接替敦卡成为巴西主帅，他一度率领桑巴军团在世界杯入选赛收获9连胜，因此执教能力备受认可。

在今年，蒂特的最大任务是率领身为东道主的巴西时隔12年再夺美洲杯冠军。（图：法新社）

（里约热内卢11日综合电）虽然蒂特无法率领“桑巴军团”巴西在去年的俄罗斯世界杯完成夺冠的目标，但他仍得到巴西足总的信任，将履行合约率领巴西征战2022年的卡塔尔世界杯。

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蒂特在2016年接替敦卡成为巴西主帅，他一度率领桑巴军团在世界杯入选赛收获9连胜，因此执教能力备受认可。而在去年世界杯，巴西足总对他寄予厚望，希望他能率队时隔16年再度夺冠，但最终巴西倒在复赛。

在未能率队实现目标后，有传蒂特一度萌生辞职的念头，但巴西足总会长罗杰里奥．卡波克罗极力挽留了蒂特。如今，卡波克罗证实了蒂特将继续留任，执教巴西至2022年。

而在今年，蒂特的最大任务是率领身为东道主的巴西时隔12年再夺美洲杯冠军，但若他最终再次无法率队完成目标，届时很可能再次引咎辞职。

本届美洲杯将在6月14日展开至7月7日结束。