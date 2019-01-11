首长：确保更好地管理水源·马六甲决定调涨水费 甲州首席部长阿德里指出，州政府决定调涨马六甲水费，以确保能更好地管理水源，但同时将提供津贴给B40低收入群体和用水量低的节约用户。

首长阿德里在常月集会结束时，与全体出席官员自拍。

（马六甲11日讯）甲州首席部长阿德里指出，州政府决定调涨马六甲水费，以确保能更好地管理水源，但同时将提供津贴给B40低收入群体和用水量低的节约用户。

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他表示，中央政府日前批准各州属根据能力来决定水费的调涨，甲州政府目前还在评估水费调涨的幅度，但调涨水费已是必须接受的现实。

也是马六甲水务有限公司主席的阿德里，今日早上在州政府大厦主持州政府常月集会后，回答媒体询问水费调涨课题时做出回应。

阿德里说，各州水费不尽相同，甲州政府尚有能力空间提供津贴给上述两个群体，而调涨水费的需要，则来自买水、管理和发展的成本。

他解释，为了确保水供稳定和充足，州政府每年向外州购买生水，加上处理水源的成本越来越高，还有新水源处理设施的需求随着州内发展而生，这三者都需要很高的成本。

“若没有调涨水费，我们恐怕无法做好水源和水供管理，因为这将面对亏损，导致管理工作做不好，最后引发水荒发生。”