NBA·阿尔德里奇轰56分创新高·马刺2度加时挫雷霆 阿尔德里奇砍下56分创造生涯得分纪录，帮助马刺通过双加时以154比147击败雷霆！

阿德是自2005年的小奥尼尔之后，第一位单场得分50以上却没出手任何三分球的球员。（图：美联社）

（纽约11日综合电）阿尔德里奇砍下56分创造生涯得分纪录，帮助马刺通过双加时以154比147击败雷霆！

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马刺能够赢球，不止依靠出色的三分球奠定领先优势，且依靠阿尔德里奇在关键时刻发挥了中流砥柱的作用。在第3节雷霆疯狂追分时，阿德打出了异常出色的表现，个人单节得到16分，顶住了雷霆的狂攻的同时帮助马刺稳住阵脚。

阿德屡屡关键挺身而出

在第4节两队最后时刻缠斗时，阿德又展现出了出色的关键能力，在内线得分、在外线接连跳投命中，一个人打了雷霆6比0攻击波，帮助马刺124比117领先7分。在第一个加时赛开始后，其统治力依旧，全场个人得分来到49分，一度帮助马刺141比137领先。

在第2个加时赛中，阿德仍然打出了极高的个人水准，在篮下得分、执行关键技术犯规罚球、很好地保护篮板，帮助马刺险胜。阿德33投20中、16罚全中，得到生涯新高56分，还有9篮板、4助攻和4阻攻。

马刺本场三分球一度14连中，创造近20年纪录，他们上半场三分球10投全中同样是纪录。赛后，马刺在西部的排名超越火箭，升至第6。

雷霆球星维斯布鲁克“空砍”赛季第13次“大三元”，得到24分24助攻13篮板，创造生涯助攻纪录。

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韦德率热火杀退绿衫军

另一方面，“最后一支舞”韦德12投8中（三分球5中3）拿到19分，带领热火在主场以115比99轻取塞尔蒂人。

第3节当热火取得26分的领先优势之后，绿衫军打出了一波16比0反扑，关键时刻36岁的韦德挺身而出命中三分，结束了热火的得分荒。在绿衫军将分差缩小到8分之后，韦德力挽狂澜连中两球，带领热火带着两位数的优势进入第四节。

在第4节前半段，韦德又用出色的表现让热火重新取得20分以上的领先优势，最终拿到胜利。绿衫军4连胜结束，艾尔温拿了22分、5篮板和5助攻。