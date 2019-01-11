西班牙杯‧又一次终结蓝红军不败‧勒万特成巴塞克星 在西班牙杯长达116年的历史中，最长的连冠纪录是4连冠，分别由皇家马德里、比尔巴鄂和巴塞罗那完成。

勒万特在西班牙杯将巴塞推至出局边缘，似乎将连续两个赛季打破巴塞欲创造纪录的美梦。（图：美联社）

（马德里11日综合电）在大批主力轮休之下，卫冕冠军巴塞罗那在本赛季的西班牙杯16强首回合客场以1比2不敌勒万特，各战线9仗不败（7胜2平）因此告终，而他们能否在次回合翻盘，以保住实现5连冠的希望，备受瞩目。

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巴塞5连冠存悬念

在西班牙杯长达116年的历史中，最长的连冠纪录是4连冠，分别由皇家马德里、比尔巴鄂和巴塞罗那完成。而在本赛季，巴塞若能成卫冕冠军，那就将创造史无前例的5连冠壮举，但该队如今要改写纪录的希望有了悬念。

在西班牙杯16强首回合，巴塞主帅巴尔伟德让梅西、苏亚勒、阿尔巴、皮克和拉基蒂奇等主力轮休，并让冬季新援穆里略和一众小将阿莱尼亚、米兰达和楚米首发，导致攻守两端的表现大打折扣，最终吞下了败仗。

勒万特是由卡瓦科与马约拉尔在第4及18分钟破门取胜，而巴塞在终场前凭藉库蒂尼奥主罚点球命中扳回一城。这是巴塞时隔两年首次在西班牙杯的上半场丢了2球，同时也是他们时隔6年在前20分钟就丢了两球。

在巴尔韦德于上赛季执教巴塞后，他在各战线87仗只有8场败绩，当中两次是输给了勒万特。上赛季，勒万特在与巴塞的联赛次回合对决中以5比4取胜，终结了巴塞开季36轮的联赛不败战绩，导致巴塞无缘成为现有赛制以来西甲历史首支以不败夺冠的球队。

如今，勒万特又在西班牙杯将巴塞推至出局边缘，似乎将连续两个赛季打破巴塞欲创造纪录的美梦。

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巴尔伟德：目标依旧晋级下圈

在谈到球队的失利时，巴帅表示：“勒万特的状态正佳，反击非常犀利，给我们很大的压力，而我们没有很好的把握机会。但幸运的是，我们打入了一球，保留了晋级的机会。另外，我们也没有很好的控制住比赛的走势，让对手早早破门，他们因此士气大增。”

不管怎样，巴帅表示他们的目标始终是晋级下一圈，对西班牙杯一直保持斗志和动力，接下来就看次回合会发生些什么。

在另两场比赛，塞维利亚客场以3比1击败比尔巴鄂，皇家贝迪斯则主场以0比0闷和皇家索赛德。