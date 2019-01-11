组屋区安装总水表·管理层大喊不公 新山地不佬区内多个组屋自两个月前左右，就陆续有水务公司人员前去安装一个计算区域总用水量的“总水表”，此举引来组屋区管理层抗议，因为一旦用户用水量与总水表计算的用水量有差异，造成的欠款就要由管理层承担！管理层认为这样的举措非常不公平，促请州政府介入协助。

计算区域总用水量的“总水表”一般安装在组屋入口处，一旦用户用水量与总水表计算的用水量有差异，造成的欠款就要由管理层承担，意味着假若当月用户的总用水量是1000加仑，但总水表记录的总用水量却是1500加仑，那组屋管理层就必须支付剩馀的500加仑水费。（图：星洲日报）

（柔佛·新山10日讯）新山地不佬区内多个组屋自两个月前左右，就陆续有水务公司人员前去安装一个计算区域总用水量的“总水表”，此举引来组屋区管理层抗议，因为一旦用户用水量与总水表计算的用水量有差异，造成的欠款就要由管理层承担！管理层认为这样的举措非常不公平，促请州政府介入协助。

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林国泰：须承担“无效益水”风险

烈光镇胡姬组屋居委会顾问林国泰今日就此事召开新闻发布会时说，在安装了“总水表”後，意味着假若当月用户的总用水量是1000加仑，但总水表记录的总用水量却是1500加仑，那组屋管理层就必须支付剩馀的500加仑水费。

“组屋收取的每月管理费向来不高，平均在30至70令吉之间，再则，组屋居民缴交管理费的比例也很低，除了少部份的组屋管理层可收到80%甚至100%的管理费，大部份组屋区的缴交率都只有百分之三四十。”

出席今日发布会者包括，地不佬区国会议员钟少云，阿卡西亚组屋居委会主席本纳瓦丶斯里胡姬组屋居委会主席莫哈末阿里分丶避兰东戴西组屋管理层代表爱茵和李琳琳，以及公正党地不佬区部副主席拉赞。

林国泰在会上表示，该区的组屋各个单位都拥有独立水表，且自行缴付水费给水务公司。

组屋管委会皆认为“总水表”安装後的水费计算机制，对管委会非常不公平。左起是爱茵丶李琳琳丶莫哈末阿里分丶林国泰丶钟少云丶本纳瓦和拉赞。（图：星洲日报）

他说，但安装了总水表後，组屋管理层就必须额外承担因水管漏水或破裂丶民众自行接管“偷水”等因素造成的额外水费，认为这对组屋管理层来说是非常不公平的。

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“而且，在我们发现水管破裂，或是哪里有出现漏水的情况後，通知水务公司的人，对方都叫管理层自行解决。

要知道维修水管的费用是不低廉的，至少都要2000令吉，如果是需要挖掘地面的工程，费用就更高了。”

“现在，水务公司又来安装这个总水表，要管理层为‘无效益水’负责，这对管理层来说真的是很沉重的负担。”

他也说到，并非每一个组屋居委会都有委任专业管理层，且大部份居委会管理的组屋都面对着管理费缴交率不高的问题，若要再向他们征收上述费用，将会对组屋造成极大的问题。

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“我们不是像公寓那样，水务公司卖水给公寓管理层後，再由管理层自行向住户收取水费，这样的情况以总水表来计费我们没有话说。但现在，组屋区各单位都有独立水表，且水务公司也有向用户征收服务费，那为何维修水管丶造成‘无效益水’的责任还是要由管理层承担？”

尽管目前水务公司尚未向近期安装了总水表的组屋管理层收费，但莫哈末阿里分和本纳瓦都对此感到忧心忡忡。

李琳琳：每月支付2000水费

李琳琳表示，该区组屋安装了“总水表”已有10年，而管理公司在5年前接手管理权後，才发现该组屋区已欠下水务公司近9万令吉的“水费”，尽管间中多次向水务公司上诉，但最後仍支付了2万令吉清除部份欠款。

“管理层现在平均每个月都因为总水表，要支付2000令吉左右的水费，甚至有试过一个月要缴8000馀令吉的情况。”

爱茵也说，虽然有向水务公司表明是水管破裂，或住户非法“偷水”的行为导致，但水务公司都以这些问题都应由管理层自行解决回复，并照样收费。

锺少云：增加管理层负担

钟少云表示，是在一个星期前左右得知此事，并承诺将会向有关单位了解，水务公司是否有权这样做。

他也认为，水务公司此举是非常不合理的，且联邦政府已关注到组屋居委会所面对的种种问题，并设特别拨款协助组屋区，而水务公司此举明显是加重组屋管理层的负担。