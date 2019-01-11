卫长：一些餐饮业者反映．禁烟令后营业额反增加 卫生部长拿督斯里祖基菲里今日说，根据一些餐饮业者反映，政府在1月1日起落实的全面禁烟令，让他们的营业额不跌反增。

卫生部长拿督斯里祖基菲里。

（布城11日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里今日说，根据一些餐饮业者反映，政府在1月1日起落实的全面禁烟令，让他们的营业额不跌反增。

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据他所取得的反馈，一些业者指禁烟令反而增加了顾客，很多父母更乐意带孩子到茶餐馆用餐，因为不再受到二手烟的困扰。

有鉴于此，他促请那些指禁烟令导致生意下滑的餐饮业者提供证据证明他们的论点。

他今日在部门发表新年献词后，针对餐饮业者投诉禁烟令导致盈利下跌的问题作出回应时认为，短暂的影响是意料中事，因为如果烟民要用餐，还是需要去茶餐室，没有其他地方可去。

他表示愿意聆听业者的意见和看证据，但重申政府不会妥协，因为也必须对不吸烟者公平。

他举例，早年飞机还有吸烟区的时候，烟雾也令整个班机烟雾迷漫，但后来禁烟了，久而久之，大家也懂得自律，在机上不吸烟。

“政府并没有禁止吸烟，只是在茶饮禁烟区不准吸烟。”

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他认为，从宏观角度来看，在领袖和人民的努力下，必能带来改变，人民将拥有更清鲜的环境。