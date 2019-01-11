“局长”剧透逆转关键· 惊奇队长能穿越时空 Marvel超级英雄片一向做足保密功夫，偏偏戏中主角如“变形侠医”马克路法奴（Mark Ruffalo）及“蜘蛛侠”汤贺兰（Tom Holland）却是国际知名的“剧透王”，最近再添一员，正是3月6日在港上映《Marvel队长》（Captain Marvel）扮演神盾局局长的森姆积逊（Samuel L.Jackson）。

（美国11日讯）Marvel超级英雄片一向做足保密功夫，偏偏戏中主角如“变形侠医”马克路法奴（Mark Ruffalo）及“蜘蛛侠”汤贺兰（Tom Holland）却是国际知名的“剧透王”，最近再添一员，正是《Marvel队长》（Captain Marvel）扮演神盾局局长的森姆积逊（Samuel L.Jackson）。

广告

日前他接受访问时，爆料指金像影后贝儿娜森（Brie Larson）饰演“Marvel队长”，不单是整个Marvel电影宇宙中，拥有史上最强超能力的超级英雄，足以跟《复仇者联盟3：无限之战》消灭半个宇宙人口的奸角魁隆看齐，更能够穿越时空，印证传闻所讲，《复仇者联盟4》（Avengers:Endgame）将会出现一众超级英雄回到过去，藉此扭转败局的猜测。（香港明报）