肠道和大脑,孰轻孰重? 为什么当您想到美食时肚子就会发出咕噜咕噜声,或者紧张时胃就像被搅翻了一样?肚子不舒服则导致焦虑,肚子鼓胀让您的心情陷入谷底?

为什么当您想到美食时肚子就会发出咕噜咕噜声,或者紧张时胃就像被搅翻了一样?肚子不舒服则导致焦虑,肚子鼓胀让您的心情陷入谷底?

广告

肠道和大脑有着密切的联系。它被称为脑肠轴线,与在肠道中发现的肠神经系统(ENS)息息相关。

我们的肠道内住着数百万计,被称为肠道菌群的微生物。它不仅在消化系统健康和免疫系统中发挥重要的作用,而且还可以影响我们的大脑。

益生菌对大脑的帮助

马来西亚国民大学医疗中心(PPUKM),Canselor Tuanku Muhriz医院的肠胃内科顾问副教授拉惹阿芬迪医生指出,脑肠轴线相互作用关系不仅仅是脑肠神经系统连接那么简单。事实上,益生菌与脑肠轴线起着交互作用,研究人员已经发现肠道微生物会影响大脑或受到大脑的影响。

新的研究显示,肠道会产生各种激素、神经递质和与大脑‘交流’的免疫因子。肠道菌群的变化会影响个人的精神状态,如引发焦虑或抑郁症。

广告

2015年的一项研究发现肠道菌群通过调节大脑的化学物质与中枢神经系统产生相互作用。此外,益生菌可帮助恢复正常的肠道菌群所受到的干扰。 1 2017年的另一项有关重度忧郁症患者的研究也发现,补充益生菌有助改善这些患者的症状。 2 其它研究显示压力和精神疾病可能会影响我们体内的肠道菌群,改变肠道菌群的组合成分、丰富度和多元性。 3

拉惹阿芬迪医生说,“脑肠轴线拥有一个复杂的‘通讯系统’,可帮助确保肠道最佳运作。为了和谐地操作,平衡的肠道菌群,即85%的好菌和15%的坏菌,显然很重要。”

益生菌,即‘好细菌’,具有用于治疗或预防多种精神疾病的潜力。目前,益生菌已被证实有利于维持健康的肠道菌群平衡,以保持最佳的消化健康。

广告

本土研究显示有益于消化系统健康 4

在马来西亚国民大学医疗中心的一项最新研究中,身为研究小组之首席研究员的副教授拉惹阿芬迪医生透露说,“每天服用益生菌能够帮助我们的研究对象在消化系统和免疫力方改善健康。

马来西亚国大医疗中心的研究结果:

-96%的研究对象表示便秘症状有所改善

-45%的研究对象表示如厕时间少于10分钟

-36%的研究对象表示如厕时更轻松

-31%的研究对象表示粪便变得较软

-33%的研究对象表示缩短了食物消化时间(肠道输送时间),从20-45小时并减少了5-15小时

-73%患有过敏性肠综合症(IBS)的研究对象的促炎细胞因子减少了,从而增强免疫力

消化健康,美好生活

富含益生菌的食物被建议纳入我们的日常饮食中。这些包括了发酵食品,如乳酸菌饮料、豆酵饼、泡菜、传统优格乳(tairu)和发酵糯米。他说,“为了保持肠道菌群的平衡,您必须不断补充肠道中的有益细菌。”

他也建议,“水果、蔬菜、全谷物和豆类含有膳食纤维,也被称为益生元。它们是益生菌的‘食物’,可作为您饮食中的一部分,以调节肠道蠕动,增加粪便的体积,并降低消化问题的风险。”

他总结说,“有赖于我们的研究结果,我们现在可以肯定地说,益生菌对过敏性肠综合症患者,以及在某些方面对免疫力也有助益。与此同时,我们也认为可以针对益生菌与其他健康领域的联系进行更多的探讨,包括我们的心理健康,以便在日后能够取得更大的突破。能够发现益生菌,以及良好的健康生活习惯可以为我们的心理健康带来益处是一件振奋人心的事。”

副教授拉惹阿芬迪医生是马来西亚国大医疗中心(PPUKM)的一名专科医生和肠胃科专家。他并没有为任何品牌或产品作代言。请联络03-56323301以获取其他详情。本文是由VITAGEN消化系统健康计划所提供。