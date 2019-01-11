到中国买iPhone！电商配合苹果启动降价潮 iPhone降价潮正在席卷中国，继华强北（深圳3C产品大本营）iPhone批发价下调后，中国电商巨头京东平台和零售业巨擘苏宁都开始降价，苏宁还呼吁对手一起加入降价行列。

（中国·北京11日讯）iPhone降价潮正在席卷中国，继华强北（深圳3C产品大本营）iPhone批发价下调后，中国电商巨头京东平台和零售业巨擘苏宁都开始降价，苏宁还呼吁对手一起加入降价行列。

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据报导，京东平台Apple自营旗舰店的iPhone 8及8 Plus价格，分别为3999元人民币（约2410令吉）和4799元人民币（约2892令吉），分别下调了600元人民币（约362令吉）和800元人民币（约482令吉），与目前苹果官网报价5099元人民币和5999元人民币，分别相差1100元人民币（约663令吉）和1200元人民币（约723令吉）。

该旗舰店售价4799元人民币的iPhone 8 Plus限购1件，和购买3999元人民币的iPhone 8一样参加满额返券和换购促销。

京东表示，这次降价是因苹果公司降价，目前看也不是限时促销。

除了i8及8 Plus系列即将启动大幅降价外，苹果另一款主打CP值的iPhone XR在第3方平台本身售价也较低。以64G版的iPhone XR为例，苹果官网价格是6499元，京东最为便宜只要5599元人民币（约3398令吉），价差最多达到900元人民币。

此外，中国零售业巨头苏宁今日也在微博宣布大降iPhone XR价格，还呼吁对手加入降价行列。

苏宁提供的iPhone XR 128GB仅需5799元人民币（约3519令吉），比苹果官方网站在中国的售价低1200元人民币。苏宁还以5788元人民币（约3513令吉）销售iPhone X 64GB；苹果的中国网站已不再销售这款手机。苏宁还呼吁竞争对手加入降低iPhone价格的行列。