未经严密审查及核对·旅游手册错误连连 甲州政府把2019年列为马六甲旅游年，更推出马六甲旅游月历手册分发到酒店及旅游资讯中心等单位供前来古城观光的游客免费索取参考，州政府也首度将多个华人传统节庆及民俗活动列入小册子内，令人感到惊喜；遗憾的是，这份印刷精美的旅游手册资料未经严密审查及核对，以致出现许多小错误！

当局将农历新年、拜天公及闹元宵等华族活动，成为当局宣传的旅游活动。（图：星洲日报）

（马六甲10日讯）甲州政府把2019年列为马六甲旅游年，更推出马六甲旅游月历手册分发到酒店及旅游资讯中心等单位供前来古城观光的游客免费索取参考，州政府也首度将多个华人传统节庆及民俗活动列入小册子内，令人感到惊喜；遗憾的是，这份印刷精美的旅游手册资料未经严密审查及核对，以致出现许多小错误！

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在旅游月历手册中，旅游局将华人农历新年、初九天公诞、群狮闹元宵、端午节、中秋节和“三山九九．重阳登高”，还有日落洞地方府中元节游山头、马六甲国际风筝嘉年华及国际龙舟赛等活动，列入2019年活动项目之一。

手册编写出现各种错误

此手册编写于2018年11月，目前已广发给各区域旅游业者，如各大酒店、医院和餐饮店，以便提供国内外游客甲州大小活动资讯，协助宣传2019年马六甲旅游年。

不过，手册编写上出现各种错误，如英文语法别扭、标点符号不当、错别字、排版错误及语文使用不够国际化，甚至将已休业或易名酒店、餐馆及景点列入手册中。

譬如，在马六甲历史简介中，将“warm hearted”（暖心）的马六甲人民误植为“worm hearted”，意思即变成“虫心”；还有，在购物简介中，将“your choices”（您的选择）误植为“you choices”，词不达意。

此外，活动月历中出现由私人单位举办的节庆，这与宣传甲州旅游似乎没有关系；还有就是标题及单位名称采用缩写字母，外来游客肯定看不懂。

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“三山九九．重阳登高”成为2019年旅游活动手册的项目之一。（图：星洲日报）

国文书写游客难理解

《古城》社区报接获业者反映，手册资料以英文为主，但部份活动标题是纯国文书写，难免令外国游客难以理解，因此，他们建议当局以英文、国文和中文来分别印刷，供不同国籍游客按照本身需求的语言，才能达到推广马六甲旅游的目的。

停业或易名单位不应出现

他们也认为，当局应该认真确定检查所有酒店的最新情况，已停业或易名的单位不应该再出现手册内，否则等同提供错误资讯给游客，无法做到友善的旅游宣传。

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一些业者也希望当局能够更严谨的处理手册，在交付印刷前应该要做好资料收集和进行校对工作，毕竟宣传手册是供游客索取，而且来自古城的游客除了来自国内的本国人，还有四方八面的外国游客，内容错误百出的旅游手册将会让人笑话。

2019年马六甲旅游月历手册将多项华裔活动列入，遗憾是其他旅游资料有许多小错误。