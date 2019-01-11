231刑事案破案率66%·野新警区表现超越KPI 野新县警区2018年共发生231宗刑事罪案，有153宗成功结案，破案率高达66%，表现超越关键绩效指标。

阿塞阿布（右三）在米欧陪同下，勉励在马电讯电缆偷窃案中建功的警员。

（马六甲10日讯）野新县警区2018年共发生231宗刑事罪案，有153宗成功结案，破案率高达66%，表现超越关键绩效指标。

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阿塞阿布：摩哆偷窃案居首

野新警区主任阿塞阿布指出，偷窃摩哆案件仍居刑事罪案之首，去年总共有44辆摩哆失窃，经过警方侦查，成功起获29辆。

“第二高罪案为破门行窃，尤其在万里茂及野新镇最猖獗，相信与屋业林立，地方发展蓬勃有关。”

他于今日在野新警区总部礼堂为警区常月集会主持仪式后召开新闻发布会，公布该警区相关各单位的整体成绩单。

较2017年减少27宗

他指出，2018全年发生231刑事罪案，若与2017年的258宗比较，减少了27宗，跌幅10%，情况大有改善。

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谈到交通意外，他说，2018年无论是车祸宗数和死亡人数，都有显著减少。相比之下，2018年发生2064宗车祸，致命车祸占35宗，而2017年的2109宗车祸中，就有58宗是致命车祸。

“至于公路意外死亡人数，2018年有36人魂断公路，2017年则有59人，减少23人，死者又以电单车骑士占多数。”

他说，该警区去年频密展开电单车检举行动，乃是促成电单车致命车祸减少的因素之一。

他说，该警区在对抗毒品泛滥，同样取得成效，促使毒品犯罪案件减少7%。

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右图：米欧（右二）在阿塞阿布见证下，颁发奖状予破案有功的野新刑事调查组警官梁昌辉，右一为再纳。（图：星洲日报）

去年705涉毒者落网

他说，在援引危险毒品法令行动下，去年成功侦破623宗毒品犯罪，有705名涉及者落网，而2017年的毒品犯罪案有667宗，728人落网。

他说，此外，2018年共有22人在危险毒品法令39B条文，即面对强制绞刑的罪行下被捕，另有353人涉及把毒品藏在体内，而在相关法令第15（1）（a）条文下接受调查，2017年犯下此罪行的有408人，减少55人。

13警员获颁奖状

会上，阿塞阿布颁发警阶级章予升级警员，以及颁发奖状给立功的警员。

与此同时，马电讯甲州总经理米欧也藉此场合，颁发奖状给13名在2起电缆偷窃案件中建功的警官和警员，包括2名后备警察。共有4名涉案嫌犯遭到逮捕。

马电讯南马区保安经理再纳也出席观礼。