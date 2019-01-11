中国去年追回1335外逃人士·追21亿赃金 中国近年加强追缉涉嫌违法潜逃海外的“外逃人员”。通过中国“天网2018行动”，至今追回1335名外逃人员，当中包括5名“百名红通人员”，追赃金额逾35.41亿（21.43亿令吉）。

（中国．北京11日讯）中国近年加强追缉涉嫌违法潜逃海外的“外逃人员”。通过中国“天网2018行动”，至今追回1335名外逃人员，当中包括5名“百名红通人员”，追赃金额逾35.41亿（21.43亿令吉）。

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消息指出，外逃的1335人当中（引渡17人、遣返66人，异地追诉1人、缉捕275人、劝返500人、边境触网202人、境内抓获198人、主动自首76人），其中党员和国家工作人员307人，包括“百名红通人员”中的5人。

天网行动是中国在2015年3月启动，由中央反腐败协调小组、组织部、最高人民检察院、公安部、中国人民银行和其他机构部门负责，至今从90多个国家和地区追回外逃人员逾4000人，其中国家工作人员800人，“百名红通人员”55人，追回赃款近百亿元。