西藏拚观光·拟缩短进藏函审批
2019-01-11 16:10
西藏拚观光·拟缩短进藏函审批
西藏官方周四宣布，2019年西藏将完善境外游客进藏旅游服务管理办法，力争进藏函审批时间缩短50%，境外香客人数增长50%。
（拉萨11日讯）西藏官方周四宣布，2019年西藏将完善境外游客进藏旅游服务管理办法，力争进藏函审批时间缩短50%，境外香客人数增长50%。
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中新社报道，中国西藏自治区第11届人民代表大会第2次会议周四在拉萨召开，西藏自治区主席齐扎拉作政府工作报告。
齐扎拉指出，2018年全年接待游客3300余万人次，年增31.5%；实现旅游收入人民币490亿元（约300亿令吉），年增29.2%。西藏今年要继续提升境外游客进藏旅游服务品质，继续加强对外开放力度。
同时，西藏2019年将启动青藏铁路格拉段电气化改造，开工建设阿里和藏中电网联网工程，全面实施深度贫困地区农网改造升级。
他说，2019年将确保西藏15万贫困人口全部脱贫、19个脱贫县全部“摘帽”，全区基本消除绝对贫困；提高对外开放水准，科学恢复樟木口岸货物通道，推动日屋、里孜口岸对外开放，提升普兰口岸开放水准。
文章来源：星洲日报／国际·2019.01.11
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