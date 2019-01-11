99年地契只收1000·前朝村长村民赞好 甲州希盟政府批准新村地契延长99年，只收1000令吉地价的政策，受到前朝新村村长赞好，也广受村民的欢迎，唯州政府并未清楚说明有关细则，以致村民产生疑虑，包括还有数十年有效期的地契，是否也能缴付1000令吉地价，以将地契期限延长99年。

甲州6个重组村能否在新政策下受惠，引起广泛关注。（图：星洲日报）

（马六甲10日讯）甲州希盟政府批准新村地契延长99年，只收1000令吉地价的政策，受到前朝新村村长赞好，也广受村民的欢迎，唯州政府并未清楚说明有关细则，以致村民产生疑虑，包括还有数十年有效期的地契，是否也能缴付1000令吉地价，以将地契期限延长99年。

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前朝村长和村民对上述政策，皆是有赞无弹，也希望州政府能把这个惠民政策，延伸到新村村民拥有的农耕地和园丘地，给予地价优惠，以减轻村民的生活负担。

马华甲州新村事务局主任戴佛淞今日接受本报记者访问时指出，凡是对村民有利的政策，他们都是十分欢迎和认同。

“将新村地契延长99年，只收1000令吉地价，实是一项很好的措施，毕竟可协助减轻村民的负担，不过，在实行这项政策过程中，首先当局官员必须对所有村民提呈的申请，一视同仁，只要有接到申请，就应予以批准。我们希望在申请过程中，不会被政治化，把村民区分不同政党支持者来看待，故意做出刁难举动，这就不对，也不应该。”

他说，既然州行政议会已经批准，首长也做出正式宣布，州政府有必要把这项政策下达到各相关部门，以免村民在提出申请时，却面对诸多刁难，这是最重要的一点。

他认为，州政府也必须更详细说明，比方说房屋地契还剩下40年有效期的新村居民，若有意提出延长地契99年，是否能被接受，还是政策只针对剩下三几年的新村地契，这些细则都尚未详细说明。

戴佛淞：建议让村民自由选择

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戴佛淞也是前柏淡芙露村委会主席，是一名资深村长，他个人觉得，上述政策最好能让村民自由选择，不计新村地契剩下的年限，只要村民提出申请，一律获得延长99年，地价只需1000令吉，这样最好不过。

他坦言，99年地契期限，地价只收1000令吉，对村民而言，的确是非常划算，以他的了解，早期申请延长新村地契，较大片的土地，地价都要万多两万令吉，最小片土地也须6千到7千令吉，还得视地契期限是30年、60年还是99年。

他希望州政府往后能推出更多摆脱种族化及脱离政治化的利民政策，这样才不致辜负人民在大选给予的支持。

虽然如此，戴佛淞也要求州政府同样能批准新村地区的农耕地99年地契，并象征式征收1000令吉地价，相信村民会喜上添喜。

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“当然，对于大选后，受到州政府委任各个新村社区管理理事会，他们有义务协助村民申请延长地契的工作，这才是以民为本，也是该会一份责任。”

前朝政府向马接峇鲁新村小园主征收高地价，被形容为大选票房“毒药”。（图：星洲日报）

林千宏：盼延伸至花园住宅

前阿依沙叻村委会主席林千宏也赞同上述政策是好，毕竟大部份新村地都是华裔人家所拥有。

他建议这个利民政策的实行范畴也能延伸到花园住宅区，让花园住户同样能享有地价优惠，以体恤人民的生活负担。

郑覃福：新政策不附带条件

前安乐村委会主席郑覃福说，有关新村地契延长99年，只收1000令吉地价的政策，也是新村马华组织期盼了很久，但这么多年来都无法实现的愿望。“如今，这项愿望能在当今州政府加以实现，对村民来说，是件很好的事情，我很赞赏首席部长的果断，也期望新政策能不附带任何条件。”

不过，他说，基于上述政策的细则尚未清楚阐明，这点倒是令到村民有所疑虑。

戴碧源：盼胶园地也获地价优惠

前马接峇鲁村委会主席戴碧源则希望该村小园主的胶园地，在提出申请延长地契过程中，同样能得到州政府给予地价优惠。他说，在前朝州政府的时候，村民拥有5依格胶园地，就要缴付逾10万令吉地价，对90%住户都是小园主的该村来说，延长胶园地契问题，至今仍未能解决，也形成（国阵）大选的败笔。

他希望州政府能体恤村民生活负担，两全齐美，也提供村民胶园地优惠地价，皆大欢喜。谈到新村屋地地价优惠，戴碧源认为，延长新村地契期限99年，只收1000令吉地价，确是一个好政策，村民应把握这个难逢的机会，尽量提出申请。

“不过，鉴于政策的细则不清楚，我们也感到混淆，若可以的话，就算是新村地契还剩50年有效期，把50年转成99年地契期限，增加49年，只须付1000令吉地价，也是划算，何乐不为。”他说，很多村民问他申请的细则问题，因州政府没有详细说明，一切还不明朗，造成他本身也不晓得，唯有等待州政府阐明有关细则，现在谈论申请事项，也只是纸上谈兵。

他赞扬上述新政策是好，对村民有利，可以帮助村民省下一大笔钱。他说，早在拿督威拉傅润添担任该村人民代议士时期，该村一些期限接近届满的房屋地契，也曾有过延长地契99年期限，只须缴付2000多令吉地价的待遇。时任首席部长是丹斯里莫哈末阿里。

张观赐：勿忽略重组村

民乐重组村前村长张观赐说，除了华人传统新村，希望州内重组村也不会受到忽略，同样能享有延长地契99年期限，只须付1000令吉地价的待遇。

他说，问题在于重组村的屋地，面积普遍比传统新村地小很多，所以希望州政府也能让重组村农耕地的地契，与屋地一起转换为99年。