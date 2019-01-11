苏贞昌重掌行政院·迎战2020年大选 台湾执政民进党去年底九合一选举大败后，行政院长赖清德周五率内阁总辞。总统蔡英文随后宣布，由前行政院长苏贞昌接任阁揆，重掌行政院，接下行政团队重任，迎战2020年大选。

蔡英文（中）周五宣布苏贞昌（右）接过赖清德辞去的行政院长职务，进行新旧交接，为2020年大选做准备。（图：美联社）

（台湾·台北11日讯）台湾执政民进党去年底九合一选举大败后，行政院长赖清德周五率内阁总辞。总统蔡英文随后宣布，由前行政院长苏贞昌接任阁揆，重掌行政院，接下行政团队重任，迎战2020年大选。

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赖清德周五召开临时院会，处理内阁总辞。他表示，去年九合一选举民进党遭逢大败，身为最高行政院长的他难辞其咎，需肩负败选责任，望后续政府能更战战兢兢回应人民期待，得到人民更多支持。他也是蔡英文自2016年当总统以来，继林全之后，第2位离职的行政院长。

赖引《神雕侠侣》：

他日江湖相逢

他又说，辞职是让总统蔡英文能大破大立、开创新局，他最后引用金庸武侠小说《神雕侠侣》中杨过对张君宝说过的话，“今番良晤，豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢，咱们就此别过”一句，期望与阁员有缘再相逢。

苏自比邱吉尔

曾于2006年陈水扁任总统时出任行政院长、民进党两届主席的苏贞昌在总统府记者会上致词，自比为英国已故前首相邱吉尔，称邱吉尔曾带领英国打赢二战，战后亦再度担任首相，日后自己会“卷起袖子，接上地气”，让团队做出成绩。

据悉，就任阁揆的苏贞昌也立刻展现“冲冲冲”效率精神，其幕僚已与立法院朝野各党团接触，希望下周到立法院拜会。

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蔡赞苏有经验魄力执行力

内阁总辞后，蔡英文随后在赖清德和苏贞昌陪同下，召开记者会，宣布由苏贞昌接任行政院长，并启动内阁改组工作。她赞许苏贞昌有经验、魄力及执行力，符合台湾的需要。蔡英文感谢赖清德在过去1年用做实事的态度投入改革与建设工作，完成很多重要的施政成果，“除了感激与不舍之外，找不到其他的言语来形容我此刻的心情”。对于苏贞昌，蔡英文指此刻台湾需要有经验、魄力的院长，以苏的执行力完成后续改革。

她指出，执政前半场已经在改革，执政后半场要把成果分享给台湾人民，“所以我对新任院长最大的期待，就是施政务必让人民有感”。

周五虽未公布副院长人事，但外界看好而民进党前立委陈其迈当选。陈其迈在民进党中生代当中历练相当完整，有过政务、党务、选举经历，也曾担任过立院党团干部，2018年他被党提名参选高雄市长，“二十年磨一剑”的他，原被看好此役势在必赢，孰料却强碰“韩流”，最后九合一大选民进党总体气士兵败如山倒，连绿色执政多年的南部大本营高雄市都没能守住。不过，陈其迈败选后仍被视为党内“活棋”，身为中生代成员，他也积极参与选后党内重整的讨论，并举办喝咖啡、直播，延续支持者热情。

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国民党：蔡为拚选举

前行政院长苏贞昌接任阁揆，国民党说，一切都为拚选举，苏贞昌曾说不再入阁今却接阁揆，对于有诚信问题的阁揆，人民易产生信任危机，苏贞昌的首要任务是先赢得人民信任。

国民党文传会发布新闻稿表示，民进党号称人才济济，但从最近的两个人事案就被看破手脚。明明败选后应回应民意筹组力挽狂澜的新内阁，但竟找高龄71岁的苏贞昌回锅；在与美关系日形重要的此时，竟任用31岁的前外交部长办公室主任赵怡翔担任驻美政治组组长。

文传会指出，会有这么让人目瞪口呆的人事任命案，就是因为总统蔡英文已经启动连任模式，一切都为了拚选举。