谢守钦：仅有41警员·玛琳警局应增警力 行动党格西当州议员谢守钦表示，玛琳警局仅有41名警员，加上该局所管辖的地区范围较广，有必要增设警局和警力，确保地方上的治安。

谢守钦向警员了解地方上的治安。（图：星洲日报）

（马六甲10日讯）行动党格西当州议员谢守钦表示，玛琳警局仅有41名警员，加上该局所管辖的地区范围较广，有必要增设警局和警力，确保地方上的治安。

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甲需增至少153警员

“根据我所取得的数据，目前甲州警察人数面临不足的问题，必须增加至少153名警员，才能达到最基本警员与人民的照顾比例。”

他是今午位于亚洲花园向玛琳警局警员了解当地的情况后，召开新闻发布会时，如是表示。

他说，他曾在去年12月陆续接获3宗发生于亚洲花园的破门行窃案，遭破门行窃的屋主刚好出远门，窃贼抓准机会，潜入住家偷窃。

“根据我取得的资料，在2018年1至10月期间，甲州警方共发生将近900宗的抢劫及偷窃案，这还不包括那些遭遇劫案未向警方投报的人士。”

他说，由于警力有限，警方若将警力集中在一区，窃贼也会转向其他警力薄弱的范围犯案，大部份市民遇到罪案只能向警方求助，因此，他们也希望警方能够认真看待治安的问题，加强巡逻及增进破案的效率。

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拨款不足设施无法修

“反观警队也面临着拨款不足，其中便是面对巡逻警车和摩哆车损坏，来不及维修或获得更新的问题。我将会针对此向内政部、财政部、反贪污委员会及武吉阿曼警察总部反映。”

他说，甲州共有49辆巡逻车及17辆巡逻摩哆车面临损坏，急需72万3200令吉维修的问题。

内政部急需找新车及摩哆车，让警员能够执行任务。

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“我们也促请政府能够正视警察宿舍基本设施损坏及破漏的问题，甲州需要270万令吉维修警察宿舍，他们所面对的损坏不外乎屋顶破漏、水管、门窗及床架损坏的问题。”

他认为，在人们要求警员给予服务的同时，政府也有必要给予警员一处设备良好的住所。

出席新闻发布会者包括汉都亚再也市议员林祥和、玛琳警局代表拉斯、波格芒加乡村社区管理理事会主席何锦伟、财政吴财德及委员杨寿平。