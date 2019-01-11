李宗伟：一起努力吧‧盼与林丹携手征东奥 宗伟认为，他与林丹在这个年龄能够继续在场上拼搏，非常不容易，也没有多少人能够做得到。

李宗伟在本周一已正式恢复训练，他日前接受《爱羽客》专访时，鼓励一生的对手林丹与他一起努力，争取进军2020年东京奥运会。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）3届奥运男单银牌得主李宗伟坦言他非常佩服林丹的坚持和毅力，希望林丹能够勤奋训练，选择性参赛，避免伤病，勉励共同为争取明年东京奥运资格而努力。

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目前世界排名28的李宗伟在接受中国羽球网媒<爱羽客>君子日的访问时，发表他个人对林丹(世界排名13 ）依然在场上坚持打球的看法和展望。

敬佩林丹去年9次一轮游仍坚持

宗伟认为，他与林丹在这个年龄能够继续在场上拼搏，非常不容易，也没有多少人能够做得到。

他形容林丹永不放弃的精神，不被去年9次一轮游而受打击，若是他本身可能就无法坚持下去。

中国3雄争2席位

他说，中国目前有3名男单主力争夺明年东京奥运会的两个参赛席位，林丹、谌龙和石宇奇都有实力。

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“目前离明年东京奥运会还有一年多的时间，所以不能用去年的比赛成绩衡量，虽然目前是宇奇表现最出色，但是林丹久经沙场，依然在坚持，寻求卫冕的谌龙，也逐渐恢复状态。”

他表示，最终哪两位能够脱颖而出，一切就看他们的造化了。

询及若是有得选择，他说，自己当然盼望林丹能够参加明年东京奥运，最重要的是他劝林丹要注意身体避免伤病，不要参加太多的比赛。