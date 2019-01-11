戴小同·奶茶店 最近奶茶店在马六甲越来越多，在哥打拉沙玛拿一带，从少数的2至3间，到如今的6至7间，在短短几个月内，以这样的速度发展，好像有点快。

最近奶茶店在马六甲越来越多，在哥打拉沙玛拿一带，从少数的2至3间，到如今的6至7间，在短短几个月内，以这样的速度发展，好像有点快。

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以前有一间奶茶店，就觉得可以喝到台湾饮料，非常不错，现在因为有商机，变得越来越多。

在台湾的奶茶店，是非常有系统的，就是每个步骤都有一定的流程，且它们的分级很明显。

比方说，有20台币的红茶、60台币的奶茶等等，每个价位感觉都比较符合它的价值。

然而，在马来西亚的奶茶店，大多数都是在咖啡厅，而在这些地方的饮料，大多不会是廉价的，都是7至8令吉或以上。

再来，可能是因为嘛嘛档的关系，台湾少有那种可以坐下来聊天的奶茶店，在马来西亚就是占大多数，这也是可能价格比较高的原因。

回到马六甲，表面上看，每一间新来的奶茶店，都会人潮爆满。然而，一些只是在刚开的一段时间，人们因为要尝鲜而蜂拥而至，一段时间后人潮变寥寥无几。

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但是无可否认，还是有一些富有特色的奶茶店可以留得住客人。

这就好像一些新的东西到来时，人们会去尝试，属于前期。通常在这时候都会有很多业主及客人，再过个几年，奶茶店在马来西亚变得习以为常的时候，就是要凭真本事的时候了。