郑添皇：新地点合约与协议有出入·搬迁行动展至3月1日 新山小商公会会长郑添皇指出，大马花园巴刹小贩搬迁至苏莉雅花园的行动，再度展延至今年3月1日，而根据发展商管理公司所呈的新地点合约，租约仅有1年，与当初“3+1”协议大有出入。

郑添皇（坐者中）于发布会向小贩同业传达搬迁事宜进展。坐者右起吴菊珍和卢汉源，左起黄小玲和许炳正。（图：星洲日报）

（柔佛．新山10日讯）新山小商公会会长郑添皇指出，大马花园巴刹小贩搬迁至苏莉雅花园的行动，再度展延至今年3月1日，而根据发展商管理公司所呈的新地点合约，租约仅有1年，与当初“3+1”协议大有出入。

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他也透露，其他条规也存在不合理之处，并称该会经致函对方传达立场，目前等候回复。

他说，小贩业者是于去年12月20日收到发展商律师代表信函，要求业者于12月28日至31日各别与发展商管理公司签署合约，以及还抵押金和在31日搬空档位。

但是，公会认为此举不妥当，于是在12月24日通过法律顾问卢汉源，要求发展商给予一份合约草本内容，进一步了解同业权益。

期限3年变1年

“根据该份合约，小贩在苏莉雅花园的租约只有1年，管理公司也向每位业者征收520令吉的一次性招牌费，以及租金若延迟缴还可罚款30%，一年里业者只可以休息3天，如果增加休息天须致函通知。”

“这些条规，有的不在当初协议，有的加重业者负担或不合理，公会在今年1月4日致函给发展商传达立场，副本提呈给新山市政厅市长，如今正等待对方回应。”

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郑添皇今天召开新闻发布会指出，当初与新山市政厅达致的协议，是大马花园巴刹和小贩中心暂时搬迁至苏莉雅花园营业，期限为3年，巴刹原址建筑物将拆除，待发展成综合型公寓后，业者可搬回原址营业。

许炳正：勿私下与发展商签约

他表示，目前新地点的设备例如冷冻房和停车场未完成，搬迁期限再度展延至3月1日，公会要求必须建设永久停车场，以便利消费者停放车辆，至于冷冻房也需要10间才足够，而非现有的3间。

该公会总务许炳正吁请小贩同业不要私下与发展商签署任何合约，应由公会先进行审查，全体会员一致行动，从而避免引发争议。

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新山小商公会财政吴菊珍、副财政黄小玲和法律顾问卢汉源，以及理事成员皆出席发布会。