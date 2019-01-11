有望5年后面世．港研发新药抗7病毒 过去20年攻击人类的病毒大军层出不穷，目前每种药多数只针对一种病源，难以同时对抗各病毒。香港大学研究团队过去两年针对不同病毒在人体内复制的共同机制，发现了一种新型广谱抗病毒药物，可阻“病毒工厂”诞生，并抑制流感病毒的活性，同时最少能治疗7种病毒感染。

港大发现新型广谱抗病毒药物料能治疗大部份病毒感染。（明报照片）

（香港11日综合电）过去20年攻击人类的病毒大军层出不穷，目前每种药多数只针对一种病源，难以同时对抗各病毒。香港大学研究团队过去两年针对不同病毒在人体内复制的共同机制，发现了一种新型广谱抗病毒药物，可阻“病毒工厂”诞生，并抑制流感病毒的活性，同时最少能治疗7种病毒感染，包括沙士（SARS）、中东呼吸综合症（MERS）、H1N1、H7N9、寨卡、EV-71肠病毒和第五型腺病毒。该药有望最快5年后面世。

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《明报》报道，港大医学院微生物学系团队发现了一种化学合成物AM580，有效治疗多种病毒感染。团队透过细胞腺实验发现，使用很小量AM580后，冠状病毒MERS、SARS、流感病毒H1N1、寨卡病毒、EV-71肠病毒和第五型腺病毒的数量减至少于原来的一半。

另一小鼠实验中，10只染了H7N9禽流感、并用喷鼻方式接受AM580治疗的小鼠，两周后有6只生存；没接受治疗的10只小鼠，10天内全死亡。接受强力抗病毒药扎那米伟（Zanamivir）的10只小鼠，则有9只生还，但这药只专治流感。

至于感染MERS病毒的小鼠实验中，没接受治疗的小鼠，两周后仅25%生存；注射AM580的小鼠则100%生还。注射AM580第4天，没用药小鼠的肺和脑内病毒量，较已接受药物的组别多约一万倍。

阻断病毒复制

AM580效用在于阻断病毒复制，人体细胞内的蛋白SREBP与DNA-SRE结合后，所产生的脂肪酸是双膜脂质囊泡（DMV）的原材料，部份病毒能利用DMV大量复制；AM580则有效阻断SREBP和SRE结合，并阻断脂肪酸的产生，从而阻止DMV这个“病毒工厂”出现，因此病毒无法大量复制。

领导该研究团队的讲座教授袁国勇指出，AM580对付需倚赖DMV的病毒特别有效，如MERS冠状病毒，但流感病毒不需倚赖DMV，而是倚赖一种脂肪酸才能发挥活性，AM580上述机制可令流感病毒失效。他相信AM580能对付除了爱滋病毒以外的大部份病毒。

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他又说，以往广谱抗病毒药无法覆盖这么多种病毒，市面一种治疗血癌的药物“替米巴罗汀”与AM580的结构非常相似，毒其毒性和副作用很小，而抗病毒药很多时只会用5天，不担心AM580会有严重副作用，形容它是有很大潜力的药物。袁国勇说，AM580理论上可做预防性药物。

该研究已在最新一期《自然通讯》杂志发表。他表示，已就AM580作广谱抗病毒治疗申请美国专利，并有投资者对此药有兴趣，将做临床测试，最乐观5年后能推出市场，“希望这药物将来继续发展，无论有什么新发性传染病，由病毒而来的，我们都能对付到”。

此外，主要研究员、微生物学系博士后研究员袁硕峰博士指出，一般针对病毒的药物，由于病毒能适应环境作变化，在病毒繁殖10代后就可对药物出现抗药性；港大发现的药物AM580，则是针对宿主的药物，令人类的细胞不去帮助病毒复制，不会出现瞄不准个别病毒的问题，理论上很难出现抗药性，但团队未在这方面着手研究，不排除病毒也能很“醒目地”作出变化适应，同样会出现抗药性。



袁国勇的团队发现新型广谱抗病毒药物，最乐观约5年后能推出市场，说“希望这药物将来继续发展，无论有什么新发性传染病，由病毒而来的，我们都能对付到”。（明报照片）