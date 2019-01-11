德熙·偏乡巡礼有感 在马来西亚之梦（Impian Malaysia）协助之下，伊斯干达公主城国会议员办公室于去年年尾，在振林山甘榜新邦阿浪举办了系列学习营，让偏远乡区的人们获得了难忘且珍贵的学习机会。

在马来西亚之梦（Impian Malaysia）协助之下，伊斯干达公主城国会议员办公室于去年年尾，在振林山甘榜新邦阿浪举办了系列学习营，让偏远乡区的人们获得了难忘且珍贵的学习机会。

广告

那是一个原住民部落，一个依靠捕鱼为生、鲜受外界干扰的世外桃源。这里的人纯真、朴实、热情，看起来似乎没什么烦恼，因为捕鱼足以维持他们的生计，没有欲望的追求自然六根清净了无牵挂。唯一遗憾的是教育资源匮乏，在环境保护、公民意识甚至对教育的重视都相对薄弱。

有鉴于此，我们决定深入这个部落，希望带给当地居民不一样的学习体验，让他们了解种种课题的重要性、激发对学习的兴趣与渴望、甚至提升他们的生活技能与经济能力。当然这并不容易，一群生活怡然自得无拘无束的乐观人们，要让他们短时间内与“世俗”接轨，必须下一番功夫。幸好马来西亚之梦的志工们有经验有耐心，而国会议员办公室的同志们有热情有爱心，在团队循循善诱之下，看到教育的成效逐渐萌芽，在这片纯净的土地上散播爱与希望的种子，我想一切的辛苦都是值得的。

而在2018年12月15日，我们更是迎来了本区国会议员林吉祥的莅临，为大家鼓励与打气。他老人家是在百忙之中特地前来，更是将前后为期3个月的系列活动推向了最高潮。大人、小孩、男人、女人全都展露出最热情的笑容迎接林吉祥的到来，我想这是因为他们也能体会到，用心经营这个偏乡地区，绝对比用金经营来的真诚与实际。

如今，这项伟大且难忘的时光固然暂告一段落，但我们相信，未来一定还有机会参与这类深富意义的活动。离别之际，原住民同胞对我们的不舍与感激溢于言表，这让我们相信，我们的使命还没完成，总有一天我们会继续这段路程。因为我们坚信，在新政府新气象之下，没有一位马来西亚同胞会被忽略，没有一块土地该被遗忘。