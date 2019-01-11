假假买香烟探实况·男子二劫便利店被捕 首日得逞，次日失手被捉！19岁巫裔男子清晨步入一人顾店的便利店藉词购买香烟探问店内的情况，数分钟后化身抢匪，抢走收银机400令吉现款，次日食髓知味，连同两名同党到另一家便利店打抢，岂料遇上见义勇为的顾客，打抢不遂反被捉。

（柔佛．新山10日讯）首日得逞，次日失手被捉！19岁巫裔男子清晨步入一人顾店的便利店藉词购买香烟探问店内的情况，数分钟后化身抢匪，抢走收银机400令吉现款，次日食髓知味，连同两名同党到另一家便利店打抢，岂料遇上见义勇为的顾客，打抢不遂反被捉。

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新山南区警区主任沙胡利纳因指出，嫌犯先是在本月9日清晨6时许独自一人步入一家位于世纪花园的连锁便利店购买2盒香烟，接着向孟加拉籍店员探问香烟售价、店内有多少员工以及当天的收入等，当下已开始令店员觉得有所不妥。

5分钟后，嫌犯戴上帽子、将T恤倒反穿，化身窃匪走入便利店打抢，向孟加拉店员亮出刀子，而店员为求自保，只好让嫌犯取走收银机的400令吉。

事隔不到24小时，即本月10日凌晨3时，嫌犯重施故计，步入一家位于士都兰劳勿的连锁便利店，以铁拳套（buku lima）威胁1名孟加拉籍店员将收银机的现款交给他，而他的1名22岁巫裔男子及1名19岁巫裔女子同党则在车内接应。

事发时，店内正好有2名巫裔男顾客，他们见状后，协助店员将嫌犯拿下，15分钟后，警方巡逻车抵达，将嫌犯以及2名同党逮捕。

沙胡利纳因指出，上述两宗案件，店员并未受伤，警方之后援引刑事法典392及397条文（抢劫及企图致死或重伤）展开调查，3名人均被延扣，尿液检验对毒品呈阴性反应。