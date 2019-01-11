泰国羽球超级300赛‧詹俊为如愿战偶像林丹‧马4男双复赛演内战 世界排名13的林丹在男单复赛的对手是大马21岁的詹俊为(世界排名85），双方未曾交过手，这也让俊为实现赛前的愿望，因为林丹一直都是他的偶像。

中国的林丹周四在泰国羽球超级300赛男单次圈赛中决胜局抢救一个赛点，最终力战3局险胜香港的李卓耀，复赛迎来大马的詹俊为。

（曼谷11日综合电）大马昨日在泰国羽球超级300赛中剩下2名男单李梓嘉和詹俊为、4组男双和1组混双晋级8强，除了男双4组上演内战，最受注目的是詹俊为挑战偶像林丹。

广告

首号种子林丹昨日在男单次圈赛中逃过一劫，他在决胜局抢救一个赛点后，以21比19、15比21、22比20力挫香港的李卓耀，3局耗时72分钟才分出胜负，35岁的林丹可说是胜得非常惊险。

世界排名13的林丹在男单复赛的对手是大马21岁的詹俊为(世界排名85），双方未曾交过手，这也让俊为实现赛前的愿望，因为林丹一直都是他的偶像。

俊为昨日以14比21、21比17、21比16险胜泰国的帕纳威晋级复赛。

梓嘉复赛碰利维德兹

大马另一名男单李梓嘉在次圈中以11比21、21比19、21比15淘汰香港的黄永棋，复赛硬碰法国7号种子利维德兹。

而在男双次圈赛中，大马只折损次号种子谢定峰与苏伟译，其他四组都奏凯晋级复赛。

广告

谢定峰与苏伟译昨日在男双次圈赛中以26比28、16比21不敌日本的松居圭一郎与竹内义宪，无缘8强。

在今日的男双复赛中，首号种子“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强对6号种子王耀新与张御宇，而8号种子阿里夫与阿兹林对吴世飞与诺伊祖汀。

顺莹追击印尼组合

首号种子兼里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹今日在混双复赛中迎来印尼组合阿菲安与马希拉，后者昨日以2比1淘汰大马另一组合陈堂杰与白燕微。

广告

陈炳顺昨日在赛后表示，虽然他们在过去没有与对方交过手，但是有研究对手的打法，虽然在成为自由球员后，没有了国家体育研究院的比赛分析，但是有信心可以奏凯晋级半决赛。

他说，他们的比赛获得双蔚组合帮忙指导分析，他们也会在双蔚组合比赛时回报协助指导。