峇华小新生增280人·惟总数仍减115人 近12年来峇株巴辖华小学生总数平均每年减少300多人，今年在“龙年宝宝效应”下，全峇华小一年级新生人数虽然比去年增加280人，但学生总数依然持续下降，比去年减少115人。

全峇学生人数最多的华民学校，今年迎来200名新生；图为学生家长踊跃出席该校迎新日汇报会。（图：星洲日报）

（峇株巴辖10日讯）近12年来峇株巴辖华小学生总数平均每年减少300多人，今年在“龙年宝宝效应”下，全峇华小一年级新生人数虽然比去年增加280人，但学生总数依然持续下降，比去年减少115人。

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根据峇县各华小的统计，全峇华小去年的学生总数为1万零386人，今年则减少至1万零271人。

今年各华小的一年级新生人数都普遍增加，新生总数多达1764人，包括3所“超微型华小”即巴力安尼港脚育才学校、亚音港中华学校及巴力双倪新华学校，也分别迎来了3名、10名及7名新生。

华民学校学生最多

全峇学生人数最多的华小——华民学校，学生人数多达1132人，一年级新生也从去年的180人增加至今年的200人。

其他学生人数最多的华小依次为：白沙浮新华学校（891人）、永平一校（853人）及振华学校（686人）。

而学生人数最少的华小包括：巴力安尼港脚育才学校（22人）、巴力双倪新华学校（36人）、亚音港中华学校（39人）及圣模那培群学校（49人）。

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仅有22名学生的巴力安尼港脚育才学校，教师采取“小班制”教学方式。（图：星洲日报）

友族生占约5.5%

目前友族学生只占峇县华小学生总数的大约5.5%，其中友族学生人数最多的华小是巴力拉惹光南学校，全校262名学生之中有53人或20%巫裔学生，而且48名一年级新生之中也包括8名巫裔。

此外，龙引中华学校及中江小学，也分别有43名及32名巫裔学生。

值得一提的是，巴力安尼港脚育才学校的22名学生之中，包括4名巫裔学生；而亚音港中华学校今年也首次获得2名友族学生报读。

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郭耀通：积极召收友族学生

峇县发展华小工委会主席郭耀通受询时表示，由于华裔生育率下降及国际学校竞争等因素，本地华小的学生人数不断减少，因此华小应积极召收友族学生，成为另一个学生来源。

“随着中国崛起后，华文的价值也水涨船高，目前国内各地华小的友族学生都有增加的趋势，本地华小也应召收更多友族学生。”

他认为，政府的教育政策也会影响华小的教育素质及竞争力，因此当局推行任何新措施之前，都必须先进行调查及做好准备工作才落实，切勿朝“超微型华小”亚音港中华学校今年迎来10名新生，学生人数增至39人。令夕改，令师生无所适从。